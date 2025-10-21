ETV Bharat / bharat

പാരാഗ്ലൈഡിങ് അപകടം വര്‍ധിക്കുന്നു; കാണാതായ കനേഡിയൻ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം

സാഹസിക വിനോദങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങാണ്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളില്‍ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്താറുണ്ട്.

Representational Image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
ഷിംല: സാഹസികതകള്‍ നിറഞ്ഞ യാത്രകള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് മിക്കവരും. പാരാഗ്ലൈഡിങ്, സ്‌കൂബ ഡൈവിങ്, സര്‍ഫിങ്, കയാക്കിങ് തുടങ്ങി നിരവധി സാഹസിക വിനോദങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്. ദിനംപ്രതി ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാന്‍ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്.

സാഹസിക വിനോദങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങാണ്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഇത് അപകടം വിളിച്ചുവരുത്താറുണ്ട്. പാരാഗ്ലൈഡിങ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതി അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തിടെ ഹിമാചല്‍പ്രദേശിലെ ബിർ-ബില്ലിങ്ങിലുണ്ടായ വിനോദ സഞ്ചാരിയുടെ മരണം.

മേഗൻ എലിസബത്തിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ട് (ETV Bharat)

27കാരിയായ മേഗൻ എലിസബത്ത് എന്ന കനേഡിയൻ യുവതിയാണ് മരിച്ചത്. ലാൻഡിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ ഗ്ലൈഡർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഇടിച്ചതാണ് മരണ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒക്‌ടോബർ 18 നായിരുന്നു യുവതി ഹിമാചൽ ബിർ-ബില്ലിംഗ് പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതും ലാൻഡിങ്ങിനിടെ കാണാതാവുന്നതും.

എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്

അപ്രതീക്ഷമായാണ് ഗ്ലൈഡർ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മലനിരകളിൽ ഇടിച്ച് കറിയത്. സോളോ ഫ്ലയർ ആയിരുന്നു എലിസബത്ത്. ധൗലാധർ ശ്രേണികളിലെ ട്രയിൻഡ് സൈറ്റിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിവരം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് എത്തി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മേഗൻ എലിസബത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറെ പ്രയസമായിരുന്നുവെന്ന്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ധൗലാധർ റേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കാംഗ്രയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ പരിക്കുകളും കടുത്ത തണുപ്പും മൂലമാണ് എലിസബത്ത് മരിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അപകടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം

  1. പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഓപറേറ്റർക്ക് ലൈസൻസുള്ളതാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഓപറേറ്ററെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
  2. പരിശീലനം നിർബന്ധമാണ്. പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിങ്ങും മറ്റ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മനസിലാക്കുക.
  3. പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രദേശത്തെ കലാവസ്ഥ മനസിലാക്കുക. കൂടാതെ ശക്തമായ കാറ്റോ മഴയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറക്കൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേയ്‌ക്ക് മാറ്റുക.
  4. പാരാഗ്ലൈഡിങ് സമയത്ത് വേണ്ട ഗ്ലൈഡർ,ഹാർനെസ്, റിസർവ് പാരച്യൂട്ട് എന്നിവ കൈവശമുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
  5. പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീ-ഫ്ലൈറ്റ് ചെക്കുകൾ, ലോഞ്ച് ടെക്‌നിക്കുകൾ, എമർജൻസി ലാൻഡിങ് എന്നവയെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുക.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ മലയിടുക്കിൽ ഇടിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരിയും പരിശീലകനും മരിച്ചിരുന്നു. പൂനെ സ്വദേശിയായ ശിവാനി ഡബിൾ(27), നേപ്പാൾ പൗരനായ പരിശീലകൻ സുമാൽ നേപ്പാളി (26) എന്നിവരാണ്‌ മരിച്ചത്‌. ഗോവയിലായിരുന്നു സംഭവം.

പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ സുരക്ഷ ബെല്‍റ്റിനുണ്ടായ തകരാര്‍ മൂലം ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി നവ്യ മരിച്ചിരുന്നു. ഹിമാചല്‍പ്രദേശിലെ കുളുവിലായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൈലറ്റിന്‍റെയും ഓപ്പറേറ്ററുടെയും ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ച്ചയായി ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ സുരക്ഷാ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

