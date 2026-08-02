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പാർലമെൻ്റിൽ സനാതന ധർമത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസ്; കൊലപാത ഭീഷണികളെന്ന് പപ്പു യാദവ് എംപി

ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ ഞായറാഴ്‌ച ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകരെത്തി സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയെന്നും കൊലപാതക ശ്രമമുണ്ടായെന്നും എംപി പപ്പുയാദവ് പറഞ്ഞു.

PAPPU YADAV DELHI RESIDENCE COMPLAINT AGAINST PAPPU YADAV RAHUL GANDHI AGAINST FIR RAM TEMPLE DONATION THEFT SKIT
Independent MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav during a protest over the alleged misappropriation of donations meant for the Ram Temple at the Parliament House complex (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 8:58 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന കൊള്ളയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നതായും കൊലപാതക ശ്രമം നടന്നെന്നും സ്വതന്ത്ര എംപി പപ്പുയാദവ്. ഡൽഹിയിലെ തൻ്റെ വസതിയിൽ ഞായറാഴ്‌ച ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകരെത്തി സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംപി.

"ഈ സംഭവം എനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ഒരാൾ എന്നെ കത്തിച്ചുകളയൂ കൊല്ലൂ എന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. അതോടൊപ്പം 51 ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്നുപം അവർ പ്രചരിപ്പിസക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അയാളെ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അതിജീവിച്ചു," പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശം കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തനിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകളുടെ ദുരുപയോഗം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു.

വിവാദത്തിനാസ്‌പദമായ സംഭവം

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാ മുന്നണി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മകരദ്വാറിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൂർണിയയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ പപ്പു യാദവ് കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശ്രീരാമൻ്റെ ചിത്രം കൈയിലേന്തി ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞാണെത്തിയത്. എംപിമാർ പാർലമെൻ്റ്‌ പടവുകളിൽ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ച ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും സന്യാസി വേഷധാരിയായ പപ്പു യാദവ് ഈ പണം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അവധേഷ് പ്രസാദും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

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സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പപ്പു യാദവ് ശ്രീരാമനെയും സനാതന ധർമ്മത്തെയും അപമാനിച്ച രീതി ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് സന്യാസി ജഗദ്ഗുരു ബാലക് ദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുകയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു എന്ന പരാതിയിൽ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മറ്റ് രണ്ട് എംപിമാർക്കുമെതിരെ ശനിയാഴ്‌ച വാരണാസി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

PAPPU YADAV DELHI RESIDENCE
COMPLAINT AGAINST PAPPU YADAV
RAHUL GANDHI AGAINST FIR
RAM TEMPLE DONATION THEFT SKIT
CHAOS AT PAPPU YADAV RESIDENCE

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