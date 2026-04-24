ETV Bharat / bharat

സ്‌ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പ്രസ്‌താവന; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പപ്പു യാദവ്

രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൻമാരുടെ കിടപ്പറയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ 90 ശതമാനം സ്‌ത്രീകൾക്കും രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളു എന്നായിരുന്നു പപ്പു യാദവിൻ്റെ പരാമർശം. സംഭവം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു

Pappu Yadav (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ സ്‌ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പ്രസ്‌താവനയിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി സ്വതന്ത്ര എംപി പപ്പു യാദവ്. രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൻമാരുടെ കിടപ്പറയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ 90 ശതമാനം സ്‌ത്രീകൾക്കും രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളു എന്നായിരുന്നു പപ്പു യാദവിൻ്റെ പരാമർശം. രാഷ്‌ട്രീയക്കാർ സ്‌ത്രീകൾക്ക് നേരെ കഴുകൻമാരെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

" എൻ്റെ പ്രസ്‌താവന രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ സ്‌ത്രീകളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ക്ഷമാപണം സഹോദരിമാരോടും പെൺമക്കളോടും മാത്രമാണ്. രാഷ്‌ട്രീയക്കാരോടല്ല", പപ്പു യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ തെളിവുകൾ പരസ്യമായി ലഭ്യമായ അത്തരം വൃത്തികെട്ട രാഷ്‌ട്രീയക്കാർക്കെതിരെയാണ് തൻ്റെ പോരാട്ടമെന്നും രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ സ്‌ത്രീകളുടെ മേൽ കഴുകൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീഴാൻ താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പപ്പു യാദവിൻ്റെ വിവാദ പരാമർശം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. രാജ്യം സ്‌ത്രീ ശക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണക്കുന്ന എംപി ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

താൻ ആരുടെയും അമ്മയെയോ മകളെയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും തൻ്റെ മകളായി കരുതുന്ന വ്യക്തികൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവെന്ന് പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞു. സ്‌ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷം ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന നീറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി മരണ കേസിലും, ദർഭംഗ, വൈശാലി തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് നിലകൊണ്ടില്ലെന്നും പപ്പു യാദവ് ചോദിച്ചു.

വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പപ്പു യാദവ് നടത്തിയ സ്‌ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബിഹാർ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ പപ്പു യാദവിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഇത് ആദ്യമായല്ല പപ്പു യാദവ് ഇത്തരം വിവാദ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുന്നത്. 2025 ൽ മഹാകുംഭമേളയിലെ തിരക്കിൽ പെട്ട് നിരവധി പേർ മരിച്ചപ്പോൾ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും സമ്പന്നരും സംഗമത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കണമെന്നും എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുള്ളുവെന്നും പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read: 'ആദ്യ ഘട്ടം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലം, മമത ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനത്തിന് തുടക്കമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.