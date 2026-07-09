പപ്പടം പാക്കറ്റ് നൽകിയ തുമ്പ്; ആന്ധ്രയിലെ കൊടുംകൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയ വഴി
സംഭവത്തിൽ ശ്രവണവൈക്യല്യമുള്ള രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബസവരാജുവും കൊത്രേഷുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പണത്തിന് വേണ്ടി സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ചുകളയുകയായിരുന്നു.
Published : July 9, 2026 at 2:13 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുലകുർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ജാതമായ മൃതദേഹം കത്തികരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകളുമായി പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ ശ്രവണവൈക്യല്യമുള്ള രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബസവരാജുവും കൊത്രേഷുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പണത്തിന് വേണ്ടി സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ചുകളയുകയായിരുന്നു.
സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണവും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുമാണ് പ്രതികളെ എളുപ്പത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് കല്യാണദുർഗം ഡിഎസ്പി രവിബാബുവും റായദുർഗം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വെങ്കട്ടരമണയും പറഞ്ഞു.
ജൂൺ 23 നാണ് പുലകുർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു മൃതദേഹം പൂർണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതത്തിനാൽ കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നാല് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപികരിക്കുകയും ചെയ്തു.
വഴിത്തിരിവായത് പപ്പടം പാക്കറ്റ്
സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഭാഗികമായി കത്തിയ കന്നഡ പത്രം, ഒരു പാക്കറ്റ് പപ്പടം, ഒരു നൂൽ എന്നിവ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. ഇതിൽ പപ്പടം പാക്കറ്റ് കേസിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവാക്കുകയായിരുന്നു.
പപ്പടം പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറകെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പപ്പടങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കുകയും നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച പ്രത്യേക ബാച്ച് പപ്പടം കർണാടകയിലെ ബല്ലാരിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മരിച്ചയാൾ ബല്ലാരിക്കടുത്തുള്ള സംഗനക്കല്ലു നിവാസിയായ ഗുരുരാഗ റാവു (60) ആണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഗുരുരാജയെ കാണാനില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
പണത്തിന് വേണ്ടി കൊലപാതകം
ബസവരാജുവും കൊത്രേഷുമാണ് ഗുരുരാഗ റാവുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇവർ മൂവരും സുഹൃത്തുകളായിരുന്നു. മൂവർക്കും കേൾവി കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേൾവിക്കുറവുള്ളവരായതിനാൽ ആശയവിനിമയം ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുമായി പ്രത്യേക അധ്യാപകരുടെ സഹായം പൊലീസ് തേടിയിരുന്നു.
ഗുരുരാജ റാവുവിൻ്റെ കയിൽ പണമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഇയാളെ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. ജൂൺ 22 ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഗുരുരാജയെ പുലകുർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇയാളെ മദ്യം നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനെ ഗുരുരാജ എതിർത്തപ്പോൾ ഇത് തടയാനായി ഇയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് മുളകുപൊടി വിതറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴുത്തിൽ കയറുകൊണ്ട് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം മറച്ചു വെയ്ക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുമാണ് മൃതദേഹം കത്തിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കൊലപാതക ശേഷം എടിഎം വഴി പണം കൈക്കലാക്കി
കൊലപാതക ശേഷം പ്രതികൾ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ബല്ലാരിയിലേക്ക് പോവുകയും ഗുരുരാജയുടെ എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കൈകലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും എടിഎം ഇടപാട് വിവരങ്ങളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏറെ വഴിതിരിവായത് പപ്പടം പാക്കറ്റാണ്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജൂഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വഴിതിരിവായ തെഴിവുകളും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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