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ഇതിഹാസ പാണ്ട്വാനി ഗായികയും പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവുമായ ടീജൻ ഭായ് അന്തരിച്ചു; അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷണ്‍, പത്മവിഭൂഷൺ നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ച നാടോടി ഗായിക അന്തരിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി,ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവര്‍ർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

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file photo of Teejan Bai (File/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 10:13 AM IST

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റായ്‌പൂര്‍: ഇതിഹാസ പാണ്ട്വാനി (നാടോടി) ഗായികയും പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവുമായ ഡോ. ടീജൻ ഭായ് അന്തരിച്ചു. പുലർച്ചെ 3:15-ഓടെ റായ്‌പൂരിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ദീർഘകാലമായി അസുഖബാധിതയായി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

തൻ്റെ അതുല്യമായ ആലാപന ശൈലിയും ആകർഷകമായ പ്രകടനങ്ങളും കൊണ്ട്, പാണ്ട്വാനി നാടോടി ബാലഡ് പാരമ്പര്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലേക്ക് എത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടീജന്‍. ശബ്‌ദം, അഭിനയം, വൈകാരിക അവതരണം എന്നിവയിലൂടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥകൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ടീജന്‍ ഭായ്‌, ഛത്തീസ്‌ഗഡിൻ്റെ സമ്പന്നമായ നാടോടി സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ യശസ് വർധിപ്പിച്ചു.

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നാടോടി കലാ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് രാജ്യം പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ അവാർഡായ പത്മവിഭൂഷൺ എന്നിവ നൽകി ആദരിച്ചു. സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ബഹുമതികൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചു.

1988-ൽ ടീജൻ ഭായിക്ക് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 1995-ൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. 2003-ൽ, കലാ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് അവർക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. 2007-ൽ 'നൃത്യ ശിരോമണി' പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. 2017-ൽ ഖൈരാഗഡ് സംഗീത സർവകലാശാല അവർക്ക് ഓണററി ഡി.ലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു. 2019-ൽ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. തീജൻ ബായിക്ക് നാല് ഓണററി ഡി.ലിറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ജപ്പാനിൽ ഫുകുവോക്ക സമ്മാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാണ്ഡ്വാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ദുശാസനനെ വധിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന തീജൻ ബായിയുടെ പ്രകടനം ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്‌തി നേടി. 1980-ൽ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ജർമനി, തുർക്കി, മാൾട്ട, സൈപ്രസ്, റൊമാനിയ, മൗറീഷ്യസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാംസ്‌കാരിക അംബാസഡറായും അവര്‍ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

ഇതിഹാസ പാണ്ഡ്വാനി ഗായിക ടീജൻ ഭായിയുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രശസ്‌ത പാണ്ഡവാനി ഗായിക ടിജൻ ബായി ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്ന് മോദി എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ ഗംഭീര പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ, ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ഈ നാടോടി കലാരൂപത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ഒരു അതുല്യമായ സംഭാവന നല്‍കിയ വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ വേർപാട് കലാ-സാംസ്‌കാരിക ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്‌ടമാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയ മോദി അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ആരാധകർക്കും എൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദിയോ സായിയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഇന്ന്, ശ്രീമതി ടീജൻ ഭായ് അന്തരിച്ചു. പത്മശ്രീ, പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു. 'പാണ്ഡ്വാനി' (നാടോടി ഗാനം) വഴി അവർ ഛത്തീസ്‌ഗഢിനെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും പ്രശസ്‌തയാക്കി. ഞാൻ അവർക്ക് എൻ്റെ എളിയ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും അവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സ്ഥാനവും നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദുഃഖസമയത്ത് അവരുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് ഈ നഷ്‌ടം താങ്ങാൻ ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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