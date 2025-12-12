Kerala Local Body Elections2025

80- 100 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഈന്തപ്പന; അപൂർവ ഇനങ്ങൾ വളർത്തിയത് ടെറസിൽ

ടെറസ് ഗാർഡൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്തപ്പന വളർത്തിയത്.ഹൈദരാബാദിലെ ആർടിസി ക്രോസ് റോഡിലെ കലാജ്യോതി പ്രോസസ് ബിൽഡിംഗിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് ഇവ വളർത്തിയത്.

TELANGANA HYDERABAD ARECA CATECHU PALM FOXTAIL PALM PALM TREES CULTIVATION IN HYDERABAD
Palm trees cultivate on terrace (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 3:50 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സമീപത്തുള്ള കെട്ടിടത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ വളർന്ന ഈന്തപ്പന. കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതം. ഒരു ഈന്തപ്പന വളർന്നതിൽ എന്താണിത്ര അത്ഭുതപ്പെടാൻ എന്നല്ലേ? കാര്യമുണ്ട് ഇത് വളർന്നത് ടെറസിലാണ്. പൊതുവേ ടെറസിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളും കൃഷിയുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഇവിടെ ടെറസിൽ ഇത്രയും വലിയ ഈന്തപ്പന വളർന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായത്.

ഹൈദരാബാദിലെ ആർടിസി ക്രോസ് റോഡിലെ കലാജ്യോതി പ്രോസസ് ബിൽഡിംഗിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് ഈ അപൂർവമായ കാഴ്‌ച. ടെറസ് ഗാർഡൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈന്തപ്പന വളർത്തിയത്. സാധാരണയായി ടെറസ് ഗാർഡനിൽ പത്ത് അടി വരെ വളരുന്ന ചെറിയ സസ്യങ്ങളോ മരങ്ങളോ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

നഗര മേൽക്കൂരകളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കൃഷിയാണിത്. രണ്ട് അപൂർവ ഇനം ഉയരമുള്ള ഈന്തപ്പനകളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇനമായ അരേക്ക കാറ്റെച്ചു ആണ്.

വക്ക മരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഈന്തപ്പനകൾക്ക് നേർത്ത തടികളാണ്. ഉയരമുള്ള ഈന്തപ്പനകൾക്ക് പേരു കേട്ട ഇനമാണ് അരേക്ക കാറ്റെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വക്ക. പലപ്പോഴും 80 മുതൽ 100 അടി വരെ ഇവ വളരും.

Palm trees (ETV Bharat)

രണ്ടമത്തെ ഇനം ഫോക്സ്ടെയിൽ ഈന്തപ്പനയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇനമാണിത്. ഉയരത്തിലും കേമനാണ്. വക്ക പോലെ തന്നെ നേർത്ത തടികളാണ് ഇവയ്ക്കുമുള്ളത്. ഏത് ഭൂപ്രകൃതിയിലും വളരാനുള്ള കഴിവും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ട്.

ആസൂത്രണവും ക്ഷമയും പരിപാലനവുമെല്ലാം കൃത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈന്തപ്പനകൾ നന്നായി വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ തിരക്കേറിയ നഗരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

ആര്‍ടിസി ക്രോസ്റോഡിന് സമീപമുള്ള സ്‌റ്റീൽ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അഞ്ചാം നില കെട്ടിടത്തിലെ ഈന്തപ്പന നനായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. പല യാത്രക്കാരും വണ്ടി നിർത്തി ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാറുള്ളത്. അഞ്ചാംനിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ഹരിതയിടം ഇന്ന് നഗരത്തിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാല്‍നടയാത്രികരും വാഹനങ്ങളിലെത്തുന്നവരുമെല്ലാം ഈ പച്ചപ്പ് കണ്ട് അമ്പരക്കുന്നു. അവര്‍ തങ്ങളുടെ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും മറച്ച് വയ്ക്കുന്നുമില്ല. തിരക്കേറിയ ഹൈദരാബാദ് പോലൊരു നഗരത്തിന്‍റെ ഒത്ത മധ്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു വേറിട്ട കാഴ്‌ച ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്കും വന്ന് പോകുന്നവര്‍ക്കും നല്‍കുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല.

TELANGANA HYDERABAD
ARECA CATECHU PALM
FOXTAIL PALM
PALM TREES CULTIVATION IN HYDERABAD
PALM TREES CULTIVATE ON TERRACE

