ETV Bharat / bharat

'കേരളത്തിന്‍റെ പിന്തുണ ശക്തം'; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ പലസ്‌തീൻ അംബാസഡർ

മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ പലസ്‌തീൻ അംബാസഡർ. നേരില്‍ കാണാനായതില്‍ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ടെന്ന് അബ്‌ദുള്ള എം. അബു ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു.

PALESTINE AMBASSADOR KERALAM CM V D SATHEESAN ABDULLAH M ABU SHAWESH ABU SHAWESH MEETS KERALAM CM
Palestine Ambassador Abdullah M Abu Shawesh met Chief Minister V D Satheesan (X post/ @vdsatheesan)
author img

By PTI

Published : September 18, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി/തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ പലസ്‌തീൻ അംബാസഡർ അബ്‌ദുള്ള എം.അബു ഷാവേഷ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് ഇന്നാണ് ഇരുവരുടെയും ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യവും കേരളവും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കാവുന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തി.

'കേരളം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു ഇത്. ഈ സന്ദർശനത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നുവെന്ന്' അബു ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ഇന്ന് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു. പലസ്‌തീനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ ബന്ധവും പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്‌തീനും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം.തുടർ ചർച്ചകൾക്കായി നിരവധി വിഷയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ പരിപാടികളും മുന്നിലുണ്ട്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പലസ്‌തീൻ വിഷയത്തിൽ കേരളം ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് നൽകിപ്പോരുന്നത്. ഭാവിയിലും ഈ പിന്തുണ തുടരട്ടെയെന്ന് അബു ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ പലസ്‌തീനികൾക്കുള്ള സഹായത്തെക്കുറിച്ചും ഗാസ മുനമ്പിൻ്റെ പുനർനിർമാണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'സഹായത്തെക്കുറിച്ചും ഗാസ മുനമ്പിൻ്റെ പുനർ നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റുമായി ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. കേരള സർക്കാരുമായോ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ വച്ചു നേരിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്‌ത് തീരുമാനമെടുക്കും, അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉചിതമായ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Also Read: വ്യോമയാന മേഖലയിൽ കുതിപ്പേകാൻ ഇന്ത്യ; തേജസും ധ്രുവ് ഹെലികോപ്‌ടറുകളും വ്യോമസേനയ്ക്ക്

TAGGED:

PALESTINE AMBASSADOR
KERALAM CM V D SATHEESAN
ABDULLAH M ABU SHAWESH
ABU SHAWESH MEETS KERALAM CM
ABDULLAH M ABU SHAWESH MEETS CM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.