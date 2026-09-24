മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം മുൻപും ഹൈദരാബാദിൽ മനുഷ്യവാസം; തെളിവായി ശിലായുധങ്ങൾ
ഹൈദരാബാദിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനനങ്ങളിലൂടെയും പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെയും ഗവേഷകർ മറ്റ് പ്രധാന ചരിത്ര വസതുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : September 24, 2026 at 10:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യവാസത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. കോംഗാര കലാനിനടുത്തുള്ള കോംഗാര ഖുർദ് വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് പാലിയോലിത്തിക് കാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതുന്ന ശിലായുധങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെടുത്തത്. ക്വാർട്സ് കല്ലിൽ തീർത്ത കൈക്കോടാലിയും വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉരുണ്ട കല്ലുമാണ് പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ലഭിച്ചത്.
'കൊത്ത തെലങ്കാന ചരിത്ര ബൃന്ദം' എന്ന ഗവേഷക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നത്. സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് രാമോജു ഹരഗോപാൽ, ക്ലൈമറ്റ് ഫ്രണ്ട് തെലങ്കാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മിർ ഒമർ അലി ഖാൻ, വന്യജീവി സംരക്ഷകനും എച്ച്ഐടിസിഒഎസ് (HITCOS) അംഗവുമായ ശ്രീപതി വൈഷ്ണവ് എന്നിവർ ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോംഗാര ഖുർദ് പ്രദേശം ഒരുകാലത്ത് ആദിമ മനുഷ്യരുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു എന്നതിന് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശക്തമായ തെളിവാണെന്ന് റാമോജു ഹരഗോപാൽ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻകാല കണ്ടെത്തലുകൾ
ഇതിന് മുൻപും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 4,000 മുതൽ 6,000 വർഷം വരെയുള്ള നവീനശിലായുഗ തെളിവുകളാണ് കൂടുതലായും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണൊലിപ്പും അരുവികളിലെ മണൽത്തിട്ടകളുമാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ ശിലായുധങ്ങളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനനങ്ങളിലൂടെയും പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെയും ഗവേഷകർ മറ്റ് പ്രധാന ചരിത്ര വസതുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചിരേവുലയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ വലിയ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റിയ മൂർച്ചയേറിയ കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശിലായുധ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ്. മേഡ്ചൽ ജില്ലയിലെ അത്വെല്ലി പോലുള്ള മറ്റ് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാനും മറ്റ് ശിലായുധങ്ങൾ ചെത്തിമിനുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചുറ്റികകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റായ്ദുർഗിലെ ബിഎൻആർ ഹിൽസ് പ്രദേശത്ത് നിന്നും 6,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കറുത്ത ബസാൾട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമിച്ച ചെറുതും മിനുസമാർന്നതുമായ കോടാലികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് കാമ്പസിലും ഹസ്മത്പേട്ടിലും നടത്തിയ മെഗാലിത്തിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ഖനനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുവപ്പും കറുപ്പും കലർന്ന പുരാതന മൺപാത്രങ്ങൾ, ഇരുമ്പ് കുന്തങ്ങൾ, കല്ലുകൾ കോർത്തുണ്ടാക്കിയ മാലകൾ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പുരാതന ചില്ലുവളകളുടെ കഷണങ്ങളും ഗ്ലാസ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചൂളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ പ്രധാന വാസസ്ഥലമായിരുന്നു എന്നതിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നതാണ്.
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