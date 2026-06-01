തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ മനംനൊന്ത് എഐഎഡിഎംകെ പ്രവർത്തകൻ ജീവനൊടുക്കി; കുടുംബത്തിന് 55 ലക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ച് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി

എഐഎഡിഎംകെയിലെ സമീപകാല ഭിന്നതകളും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും കാരണം അദ്ദേഹം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാഗംങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി നേരിട്ട് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു (ETV Bhart)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 8:32 PM IST

ചെന്നൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൽ ദുഃഖിതനായി ജീവനോടുക്കിയ എഐഎഡിഎംകെ പ്രവർത്തകന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ തിരുപ്പനന്തലിലെ ഉപ്പുകരത്ത് സ്വദേശി മഹേന്ദ്രനാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

എഐഎഡിഎംകെ തഞ്ചാവൂർ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രേഡ് ടീമിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എഐഎഡിഎംകെയിലെ സമീപകാല ഭിന്നതകളും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും കാരണം അദ്ദേഹം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാഗംങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയത്.

എഐഎഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെത്തുടർന്നുള്ള മാനസിക സംഘർഷം മൂലം താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് മഹേന്ദ്രൻ സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം പ്രദേശത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ ഞെട്ടലാണുണ്ടാക്കിയത്.

മരണ വാർത്തയറിഞ്ഞ എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി മഹേന്ദ്രൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

ദുരിതബാധിത കുടുംബത്തിന് എഐഎഡിഎംകെ 55 ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം രൂപയും തഞ്ചാവൂർ ജില്ലാ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 55 ലക്ഷം രൂപ ദുരിതബാധിതനായ മഹേന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഉടൻ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മരിച്ച മഹേന്ദ്രൻ്റെ ഒന്നര വയസുള്ള മകളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ കോളജ് പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകളും കോർപ്പറേഷൻ പൂർണമായും വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.

"എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ. ദയവായി ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. നമ്മൾ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും നേരിട്ടു വിജയിച്ചു. ജയലളിതയുടെ ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കെഎസ് മഹേന്ദ്രൻ്റെ ത്യാഗബോധം ഓരോ അംഗത്തിനും ഉണ്ട്.

പക്ഷേ, നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, കളിക്കളത്തിൽ അത് കാണിക്കും. തീയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി വിജയത്തിൻ്റെ തീരത്ത് എത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. അതുകൊണ്ട്, എന്തും മറികടന്ന നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെയും മറികടക്കും! അവസാന ശ്വാസം വരെ സംഘടനയെ സ്നേഹിച്ച വീരനായകൻ കെഎസ് മഹേന്ദ്രൻ്റെ സ്‌മരണയ്ക്കായി, എല്ലാ ജില്ലാ സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഛായാചിത്രത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മാല ചാർത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" എക്‌സ് പേജിലൂടെ അദ്ദേഹം അണികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

അറിയിപ്പ്:

ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. കടുത്ത സമ്മർദോ ചിന്തകളോ ഉള്ളവർക്കും കടുത്ത മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അടിയന്തര സഹായവും കൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാണ്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഫോണിലൂടെ സൗജന്യവും രഹസ്യാത്മകവുമായ കൗൺസിലിങ് ലഭിക്കും.

പ്രധാന ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ:14416 (Tele MANAS): ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെയും നിംഹാൻസിൻ്റെയും (NIMHANS) നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ മാനസികാരോഗ്യ ഹെൽപ്‌ലൈൻ. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ സേവനം ലഭിക്കും.

1056 (DISHA): കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 24x7 ടെലി-ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്‌ലൈൻ. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള കൗൺസിലിങ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

1800-599-0019 (KIRAN): സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സൗജന്യ മാനസികാരോഗ്യ സഹായ കേന്ദ്രം

