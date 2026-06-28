തമിഴ്നാട്ടിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് ആരോപണം; സർക്കാരിനോട് അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഐഎഡിഎംകെ
പരീക്ഷ എഴുതിയ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന് മാർക്കും വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ 0 മാർക്കുമാണ് ലഭിച്ചത്. അതസമയം ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : June 28, 2026 at 3:20 PM IST
ചെന്നൈ: അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ കോളജുകളിലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലെ 2,708 അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് പരീക്ഷ നടന്നിരുന്നത്. ജൂൺ 25 നാണ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 25 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത്. 150 മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്ടീവ് വിഭാഗവും 50 മാർക്കിൻ്റെ വിവരണാത്മക പേപ്പറും അടങ്ങുന്ന പരീക്ഷയിൽ ആകെ 42,064 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
ഒബ്ജക്ടീവ് വിഭാഗത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ 42 പേർക്ക് വിവരണാത്മക പേപ്പറിൽ 0 മാർക്കും 106 പേർക്ക് 1 മാർക്ക് മാത്രവുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയിൽ 150 ൽ 111 മാർക്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് വിവരണാത്മക പേപ്പറിൽ 0 മാർക്ക് ലഭിച്ചത് വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പളനസ്വാമി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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അതേസമയം ഒബ്ജക്ടീവ് വിഭാഗത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയ പല ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും വിവരണാത്മക പേപ്പറിൽ 50 ൽ 49 മാർക്ക് വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്തിമ മെറിറ്റ് റാങ്കിങ്ങിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
പരീക്ഷാ ഫലത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത കാരണം 50 ശതമാനത്തിലധികം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളും നിരവധി പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികകളും സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. 51.4 ശതമാനമായിരുന്ന ഒഴിവ് എഐഎഡിഎംകെ ഭരണത്തിലെത്തിയതോടെ 47 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ടിആർബി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പരീക്ഷാഫലം ഉടൻ റദ്ദാക്കണമെന്നും ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണമെന്നും സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ച പളനിസ്വായി, തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തിന് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ (TET) അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ മിന്നൽ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു. 2017-ൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളജുകളിലെ 1,058 ലക്ചറർ തസ്തികകളിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് (TRB) നടത്തിയ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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