രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനം, തലവര മാറ്റി; ഇന്ന് നേടുന്നത് പ്രതിവർഷം നാല് ലക്ഷം വരെ
ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്ത് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സംരംഭകരായിട്ടാണ്.
Published : November 6, 2025 at 7:33 PM IST
ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ എസിയുള്ള റൂമോ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളോ വേണമെന്നില്ലെടോ. ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസും മതി. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ദേവന്തിയും ശാരദയും. ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്ത് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കന്നത് സംരംഭകരായിട്ടാണ്.
ജാർഖണ്ഡിലെ പലാമി പ്രദേശത്താണ് ദേവന്തി ദേവിയും ശാരദാ ദേവിയും താമസിക്കുന്നത്. ലാക് വളകൾ നിർമിച്ച് വിൽക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി. വളകൾ മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും ഇവരുടെ കുഞ്ഞ് ബിസിനസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പും ഒക്കെയായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു നിറത്തിലും ലാക് വളകൾ നിർമിച്ചു നൽകുമെന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത.
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനം
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാർഖണ്ഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി (ജെഎൽപിഎസ്) യുടെ കീഴിൽ ഒരു സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇരുവരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വളയും സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും മറ്റും നിർമിക്കാൻ പരീശിലനം ലഭിച്ചു.
പരിശീലനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 2024-ലാണ് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വളകളും സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും നിർമിച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്നാണ് വരുമാനം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ദേവന്തിയും ശാരദയും പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന വളകൾക്ക് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് വരെ ഡിമാൻ്റുണ്ട്. വളകൾ നിർമിക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനമുള്ള പണിയാണ്. എന്നാൽ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
30,000 രൂപയും 40,000 രൂപയും വായ്പയെടുത്താണ് ഇരുവരും വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു വള നിർമാണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയത്. സ്വന്തമായി നിർമിച്ച വളകൾ ഗ്രാമത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആരും കാണാത്ത ഡിസൈനുകളും പ്രത്യേക നിറങ്ങളുമാണ് വളകളുടെ പ്രത്യേകത. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്തിയും ശാരദയും ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.
സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ ഇവരുടെ വളകൾ വാങ്ങാൻ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ രണ്ടുപേരും പ്രതിവർഷം മൂന്ന്-നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഹായത്തിനായി കുറച്ച് പേരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനം തലവര വരെ മാറ്റുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല.
ജീവിതമേ മാറ്റി മറച്ചു
വള നിർമാണം പഠിച്ചതും പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരംഭിച്ചതും കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ വളകൾ നിർമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും എപ്പോഴും വളകളിൽ എന്തെങ്കില്ലും പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ദേവന്തി ദേവി പറഞ്ഞു. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കാൻ കാരണം ഈ ചെറിയ സ്റ്റാർപ്പാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വള നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇരുവരും ചേർന്നാണ്. ജാർഖണ്ഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വളകൾ വിൽക്കുന്നത്. ശരിയായ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മേഖലയിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിരവധി പേരാണ് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ എത്തുന്നതെന്ന് ജെഎൽപിഎസിലെ ശതരൂപ ദേവി പറഞ്ഞു.
ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വളർന്ന് ഒരു ഗ്രാമീണ ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റാൻ ദേവന്തിക്കും ശാരദക്കും കഴിഞ്ഞു. ഇവർ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ദേവന്തിയും ശാരദയും പറയുന്നു.
