ഉറിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; പാകിസ്ഥാന് ഭീകരനെ വധിച്ച് ഇന്ത്യന് സൈന്യം,കണ്ടെടുത്തത് വൻ ആയുധശേഖരം
ഉറിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി സൈന്യം, ഒരു പാക് ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു , കണ്ടെടുത്തത് വൻ ആയുധശേഖരം
Published : March 15, 2026 at 6:06 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരില് നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്താന് ശ്രമിച്ച പാകിസ്ഥാന് ഭീകരനെ വധിച്ച് ഇന്ത്യന് സൈന്യം. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ബുച്ചാറിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഭീകരനെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉറി സെക്ടറിൽ സൈന്യവും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് സംഭവം.
OP DIGGI 2, Uri— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) March 15, 2026
Based on a specific intelligence input provided by #JKP regarding an infiltration attempt, a joint operation was launched on intervening night of 14-15 Mar 26 in Gen area Buchhar, Uri sector.
Alert troops spotted suspicious movement of a terrorist in the…
ഉറി സെക്ടറിലെ ബുച്ചാറിൽ തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് 14, 15 തീയതികളിലെ രാത്രിയിൽ സൈന്യവും പൊലീസും സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു.
ഓപ്പറേഷനിടയിൽ ഭീകരൻ്റെ സംശയാസ് ദമായ നീക്കങ്ങൾ സൈനികർ മനസിലാക്കി. തുടർന്ന് ഭീകരൻ സൈന്യത്തിന് നേർക്ക് വെടിയുതിർത്തു. പ്രതികാരമായി തുടർന്നുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരനിൽ നിന്ന് ഒരു എകെ റൈഫിൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, ധാരാളം വെടിക്കോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള യുദ്ധസമാനമായ ശേഖരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ ഭീകരർ പ്രദേശത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശം മുഴുവൻ വളഞ്ഞ് സമഗ്രമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.
ജമ്മു കാശ്മീരിലെ 740 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖ ബാരാമുള്ള, ബന്ദിപ്പോര, കുപ്വാര ജില്ലകൾ മുതൽ പൂഞ്ച്, രജൗരി വരെയും ഭാഗികമായി ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ ജമ്മു ജില്ല വരെയും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് പുറമേ, സാംബ, കതുവ, ജമ്മു ജില്ലകളിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്. 240 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയില് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനം എന്നിവ തടയാൻ സൈന്യത്തെയും ബിഎസ്എഫിനെയും ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയന്ത്രണ രേഖയില് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; രജൗരിയിൽ വെടിവയ്പ്പ്
മാർച്ച് 10 ന്, ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിലെ നൗഷേര സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പട്രോളിങ്ങിനിടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തത്.
അതിർത്തി ജില്ലയായ രജൗരിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം ഭീകരര് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. നീക്കം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രദേശത്ത് തെരച്ചില് ശക്തമാക്കിയെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
വെടിവെയ്പ്പിന് മുൻപ് പ്രദേശത്ത് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ബലൂൺ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പിന്നാലെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിര്ത്തിക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറാന് ഭീകരര് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ തടയാന് നിയന്ത്രണ രേഖയില് ജാഗ്രത കടുപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Also Read:ഏഴു വയസുകാരനെ പുഴയില് മുക്കിക്കൊന്ന പിതാവ് അറസ്റ്റില്