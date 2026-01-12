അതിർത്തി കടന്നെത്തി വട്ടമിട്ട് തിരികെ പറന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രാണുകള്; അതീവ ജാഗ്രത, വീഡിയോ പുറത്ത്
നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുമായി ഡ്രോണുകള് വട്ടമിട്ടതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : January 12, 2026 at 10:56 AM IST
ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോണുകൾ കണ്ടതായി സുരക്ഷാ സേന. സാംബ, രജൗരി, പൂഞ്ച് ജില്ലകളിലെ അതിര്ത്തി മേഖലകളിലാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയില് ഡ്രോണുകള് പറക്കുന്നത് സേനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ഡ്രോണുകള്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് ശക്തമാക്കിയെന്ന് സുരക്ഷ സേന അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഈ പ്രദേശങ്ങളില് സുരക്ഷസേന അതീവ ജാഗ്രത നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡ്രോണുകളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും ഏതാനും മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ജമ്മുകശ്മീരിലെ അതിര്ത്തിക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ടു പറന്ന ശേഷം മടങ്ങിയെന്നും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി.
#BREAKING: Indian Army has fired in the air after observing drone movement from Pakistan towards India’s Village Gania, Kaldian of Nowshera of Jammu & Kashmir. MMG and LMG fired at the drones. Yesterday a Pakistani drone had also dropped a consignment in Samba of J&K. pic.twitter.com/vKFRl2TCMf— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 11, 2026
"ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേര-രജൗരി സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ കുറച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ഡ്രോണുകൾ കണ്ടെത്തി. ഡ്രോണുകള് പറന്നതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു" - പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ അറിയിച്ചു.
നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുമായി ഡ്രോണുകള് വട്ടമിട്ടതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രജൗരിയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നൗഷേര സെക്ടറിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികർ മീഡിയം, ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോണുകള്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരം 6.35 ഓടെ ഗനിയ-കൽസിയൻ ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഡ്രോൺ നീക്കം സൈനികർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം രജൗരി ജില്ലയിലെ തെര്യത്തിലെ ഖബ്ബാർ ഗ്രാമത്തിൽ വൈകുന്നേരം 6.35 ന് മറ്റൊരു ഡ്രോൺ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കലക്കോട്ടെയിലെ ധർമസൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മിന്നുന്ന പ്രകാശമുള്ള പറക്കുന്ന വസ്തു ബരാഖിലേക്ക് നീങ്ങിയതായി കണ്ടുവെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മിന്നുന്ന പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഡ്രോൺ പോലുള്ള വസ്തു സാംബയിലെ രാംഗഡ് സെക്ടറിലെ ചക് ബാബ്രൽ ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലൂടെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് നേരം പറക്കുന്നത് കണ്ടതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു. പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടൈനിൽ നിന്ന് മാൻകോട്ട് സെക് റിലെ ടോപ്പയിലേക്ക് വൈകുന്നേരം 6.25 ന് മറ്റൊരു ഡ്രോൺ കണ്ടതായും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സാംബ ജില്ലയിലെ ഐബിക്ക് സമീപമുള്ള ഘഗ്വാളിലെ പലൂര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ സേന രണ്ട് പിസ്റ്റളുകൾ, മൂന്ന് മാഗസിനുകൾ, 16 റൗണ്ടുകൾ, ഒരു ഗ്രനേഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാകാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
