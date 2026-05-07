വീണ്ടും പ്രകോപനം; ആക്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ കരുത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും നേരിടുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ
Published : May 7, 2026 at 2:31 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതികരണം. ആണവായുധ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് വെടിനിർത്തലിൽ കലാശിച്ചത്.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ കരുത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും നേരിടുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. മാർക്ക-ഇ-ഹഖ് അഥവാ സത്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തെ ഇസ്ലാമാബാദ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കശ്മീർ സംഘർഷവും പ്രത്യാക്രമണവും
ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സായുധർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കനത്ത പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. ഹിന്ദു തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ 26 പേരാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുള്ള തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച ഇസ്ലാമാബാദ് സംഭവത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മെയ് ഏഴിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് മറുപടിയായി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും പീരങ്കികളും ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാനും തിരിച്ചടിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ മെയ് 10ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുഭാഗത്തുമായി നിരവധി പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അന്ന് ഫ്രഞ്ച് നിർമിതമായ റഫേൽ യുദ്ധവിമാനം ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ഇന്ത്യൻ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ വലിയൊരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചത് തൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പലതവണ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
തുടരുന്ന കശ്മീർ തർക്കം
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ശത്രുതയുടെ പ്രധാന കാരണം കശ്മീർ തർക്കമാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന കശ്മീരിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനകം മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ രണ്ടെണ്ണവും കശ്മീരിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന വെടിവയ്പ്പുകളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളും മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഏറെക്കാലമായി വഷളായ നിലയിലാണ്. അതിർത്തിയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്.
വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പലതവണ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ. ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകൾക്കുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് സ്വയം നിർണയാവകാശം നൽകണമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം.
ആണവായുധ ശേഷിയുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ പോലും വലിയ രാജ്യാന്തര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഭാവിയിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നിരുന്നാലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.
ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ മങ്ങിയതാണ്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദം പാകിസ്ഥാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. പുതിയ സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ സൈനിക വിന്യാസം കുറയ്ക്കാനോ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനോ ഉടൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഏത് പ്രകോപനങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ്.
