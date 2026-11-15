ശ്രീഗംഗാനഗർ ട്രെയിൻ ട്രാക്ക് സ്ഫോടന കേസ്: പാക് ബന്ധം സംശയിക്കുന്നു; ഗുരുദാസ്പൂരിൽ നിന്ന് യുവതിയും യുവാവും കസ്റ്റഡിയിൽ
രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗർ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് സ്ഫോടനക്കേസിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ബന്ധം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ നിന്ന് യുവതിയെയും യുവാവിനെയും രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
Published : November 15, 2026 at 5:30 PM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗറിലുണ്ടായ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് സ്ഫോടനക്കേസിൽ നിർണായകമായ പാക്കിസ്ഥാൻ ബന്ധം പുറത്തുവന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള കലാനൂർ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുനിന്നും ഒരു യുവതിയെയും യുവാവിനെയും രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ദോസ്തപൂർ ഗ്രാമവാസിയായ മഹക്ദീപ് കൗർ, ചൗരേവാല ഗ്രാമവാസിയായ ദവീന്ദർ സിംഗ് എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ഇരുവരുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തിയാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതികളുടെ പക്കൽ നിന്നും രണ്ട് പിസ്റ്റളുകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 3 ന് ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മകൾ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമായിരുന്നുവെന്ന് മഹക്ദീപ് കൗറിൻ്റെ അമ്മ
കസ്റ്റഡിയിലായ മഹക്ദീപ് കൗറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മ സരബ്ജിത് കൗർ മാധ്യമങ്ങളോട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നടത്തിയത്. മകൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമായിരുന്നുവെന്നും എവിടെ പോകുന്നുവെന്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നോ വീട്ടുകാരോട് പറയാറില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എതിർത്താൽ വീട്ടുകാരെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു മഹക്ദീപിൻ്റേത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച മഹക്ദീപ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെങ്കിലും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി. അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഉപദേശങ്ങളും കേൾക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ അവൾ അഞ്ചാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തി സ്ഫോടനക്കേസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മകൾ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വിവരം തങ്ങൾ അറിയുന്നതെന്നും അമ്മ സരബ്ജിത് കൗർ വ്യക്തമാക്കി.
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പ്രണയക്കുരുക്കിൽ പെടുത്തി ചതിച്ചതെന്ന് ദവീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ കുടുംബം
അതേസമയം, കസ്റ്റഡിയിലായ യുവാവ് ദവീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ കുടുംബം മഹക്ദീപ് കൗറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കൃഷിപ്പണികളുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദവീന്ദർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മഹക്ദീപ് കൗറുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ദവീന്ദറിൻ്റെ അമ്മ ബൽജിത് കൗറും അമ്മായി സുഖ്വീന്ദർ കൗറും പറഞ്ഞു. പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മഹക്ദീപ് ദവീന്ദറിനെ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. സ്ഫോടനം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദവീന്ദർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. മഹക്ദീപിനെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവൾ ദവീന്ദറിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും, നേരിൽ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനൊപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോലീസ് മഹക്ദീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഏജൻ്റുമാരുമായി മഹക്ദീപിനുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ആശയവിനിമയങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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