ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യോമ നിരോധനം നീട്ടി പാകിസ്ഥാൻ

സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഒക്ടോബർ 24 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം നീട്ടിയത്.

Reprsentative image
ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വ്യോമാതിർത്തി നിരോധനം നവംബർ 23 വരെ നീട്ടി പാകിസ്ഥാന്‍. ഈ മാസം 23ന് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിലക്കാണ് പാകിസ്ഥാൻ എവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പുതിയ നോട്ടം മുഖേന നീട്ടിയത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടി.

ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സിവിലിയൻ, സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് ഈ നിരോധനം ബാധകമാകും. ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷമാണ് ആദ്യമായി നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യയും തുടരുകയാണ്. 2025 ഒക്ടോബർ 24 വരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു വിമാനത്തിനും ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ വിസ റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യ വാഗ-അട്ടാരി അതിർത്തി അടച്ചു. രണ്ട് എംബസികളിലെയും നയതന്ത്ര ജീവനക്കാരെ കുറച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രതികാര നടപടികള്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

പാകിസ്ഥാന്‍ വ്യോമാതിര്‍ത്തി അടച്ചതോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ്, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ദീർഘവും ചെലവേറിയതുമായ റൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ക്രമേണ ഇത് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് വിമാനയാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടും നഷ്‌ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഉലച്ചിലും വ്യോമാതിർത്തി നിരോധനം നീട്ടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. മെയ് മാസത്തിൽ പഞ്ചാബിലും ജമ്മു കശ്‌മീരിലും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. ഇന്ത്യ നടത്തിയ പ്രതികാര നടപടികള്‍ ഭീകരരുടെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു.

സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്‌പരം നിരോധനം തുടരുന്നു. സ്ഥിതി വഷളാകുന്നതോടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വാണിജ്യ വ്യോമയാന റൂട്ടുകളുടെ മാന്ദ്യത്തിനും, വ്യോമാതിർത്തിയുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപാടുകളില്‍ വന്ന വീഴ്‌ച ആശങ്ക ഉണര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്‌ധരും അവകാശപ്പെടുന്നു.

വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന ആശയവിനിമയ രൂപങ്ങളാണ് NOTAM. ഇവ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആസൂത്രണത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

TAGGED:

INDIAN AIRSPACE
PAHALGAM TERROR ATTACK
JAMMU AND KASHMIR
AIRSPACE BAN
PAKISTAN EXTEND AIRSPACE BAN

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

