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കറാച്ചിയിലെ അർധസൈനിക കേന്ദ്രത്തിലെ ഭീകരാക്രമണം; അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പിന്തുണയോടെയെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍

കറാച്ചിയില്‍ നടന്ന ഭീകരാക്രമണം അഫ്‌ഗാൻ്റെ പിന്തുണയോടെയെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ .തീവ്രവാദികൾക്ക് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും അവകാശവാദം

TEHREEK E TALIBAN PAKISTAN KARACHI TERRORIST ATTACK KARACHI MILITARY BASE ATTACK AFGHAN SUPPORT ON TTP
Paramilitary Pakistan Rangers (AP)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 2:57 PM IST

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ഇസ്‌ലാമാബാദ്: കറാച്ചിയിലെ അർദ്ധസൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഭീകാരാക്രമണം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഭീകരരുടെ ആസൂത്രണവും പരിശീലനവും നടന്നത് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലാണെന്നും, ഓപ്പറേഷൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സിയാ ഉൽ ഹസൻ ലഞ്ചറും സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്എസ്‌പി) ഇർഫാൻ ബഹാദൂറും പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്ത് വിട്ടത്. ജൂൺ 28 ന് കറാച്ചിയിലെ അർദ്ധസൈനിക റേഞ്ചേഴ്‌സ് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഭീകാരാക്രമണം നടന്നത്. നിരോധിത തെഹ്‌രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) തീവ്രവാദികൾക്ക് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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ഭീകാരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അഫ്‌ഗാൻ പൗരനാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഭീകരനെ ജീവനോടെ പിടികൂടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം നാല് ഭീകരരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി എസ്എസണ്ടപി ബഹാദൂർ പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, ചാവേർ ജാക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകിയാണ് ഈ ഭീകരരെ കറാച്ചി അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2024 ന് ശേഷം നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ ഭീകരാക്രമണമായിരുന്നു റേഞ്ചേഴ്‌സ് കോമ്പൗണ്ടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തോടെ പാകിസ്ഥാനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരുന്നു. കാബൂളിലെ താലിബാൻ സർക്കാർ ടിടിപിക്ക് സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിള്ളല്‍. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ടിടിപിയുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളിലും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭീകരാക്രമണത്തോട് പ്രതികരിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍

നിരോധിത സംഘടനയായ തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ (ടിടിപി) സായുധ വിഭാഗമായ ജമാഅത്തുൽ അഹ്‌റാർ ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. സമീപകാലത്തായി പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ടിടിപി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തടയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആസൂത്രിതമായ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതെന്ന് പാക് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി അത്താഉല്ല തരാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

TEHREEK E TALIBAN PAKISTAN
KARACHI TERRORIST ATTACK
KARACHI MILITARY BASE ATTACK
AFGHAN SUPPORT ON TTP
AFGHAN SUPPORT KARACHI ATTACK

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