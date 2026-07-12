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കർണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപുരയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ അറസ്റ്റിൽ

പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരായ ഫറാ നാസും മകൻ മുഹമ്മദ് ഫർദീനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബാഗെപ്പള്ളിയിലാണ് ഇരുവരും താമസിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 12, 2026 at 1:04 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്‌: കർണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപുരയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ അറസ്റ്റിൽ. പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരായ ഫറാ നാസും മകൻ മുഹമ്മദ് ഫർദീനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പൗരത്വം മറച്ച് വച്ച് വ്യാജ റേഷൻ കാർഡും വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നേടിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ചിക്കബെല്ലാപുര പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കുശാൽ ചൗക്‌സി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരായ ഫറാ നാസും മകൻ മുഹമ്മദ് ഫർദീനും റേഷൻ കാർഡും വോട്ടർ ഐഡിയും നേടിയതായി വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് കുശാല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), വിദേശികളുടെ നിയമം, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ബാഗെപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാൻ, യുഎഇയിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പൗരയായ ഫറാ നാസിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ദമ്പതികൾക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട്, അവരിൽ മുഹമ്മദ് ഫർദീൻ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ജനിച്ചത്. ഫറാ നാസും മുഹമ്മദ് ഫർദീനും പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്നും മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനും ദമ്പതികളുടെ മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കുടുംബം നിലവിൽ ബാഗെപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ചിക്കബെല്ലാപുര പൊലീസ് വിശദീകരണം തേടിയതിനെത്തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. "ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്‌തുതകൾ മറച്ചുവെച്ച് നേടിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് റദ്ദാക്കിയതായി എസ്‌പി പറഞ്ഞു. വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അതോറിറ്റി റദ്ദാക്കിയതായി പ്രസ്‌താവവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാഗെപ്പള്ളിയിലെ തഹസിൽദാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

വ്യാജ രേഖകളുമായി കേരളത്തിൽ താമസം; മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ പിടിയിൽ

വ്യാജ ആധാർ കാർഡുമായി കേരളത്തിൽ താമസിച്ച മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ. മുഹമ്മദ് വുല ഹുസൈൻ (42), മുഹമ്മദ് ഹസൻ അലി (27), മുഹമ്മദ് മെഹതി ഹസൻ (26) എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. മാവൂർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരും പിടിയിലായത്.

മാവൂർ കൽപള്ളിയിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ മാവൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ മുഹമ്മദ് റഫീക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ (ജൂൺ 29) രാത്രി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മാവൂർ മേഖലയിൽ ഏറെക്കാലമായി നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം നേരത്തെ തന്നെ മാവൂർ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവർ കൽപള്ളിയിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച വിവരമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് മൂന്ന് പേരും ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ജോലി നൽകിയവരെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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