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അറബിക്കടലിൽ പാക് നാവികസേനയുടെ പ്രകോപനം; ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു, പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

പാകിസ്താൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ സാദ് അഹമ്മദ് വറൈച്ചിനോട്, പാക് നാവികസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപനപരവും പ്രൊഫഷണല്‍ അല്ലാത്തതും അപകടകരവുമായ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള കടുത്ത അമർഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

PAKISTAN NAVY VESSEL INDIA INDIAN NAVY
Representational image (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 2:42 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അറബിക്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി പാകിസ്താൻ നാവികസേനാ കപ്പൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ പാകിസ്താന്‍റെ ഡൽഹിയിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ (ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ്) വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ജൻപഥ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തിയ പാകിസ്താൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ സാദ് അഹമ്മദ് വറൈച്ചിനോട്, പാക് നാവികസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപനപരവും പ്രൊഫഷണല്‍ അല്ലാത്തതും അപകടകരവുമായ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള കടുത്ത അമർഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഈ സംഭവം അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയോട് പാകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് മുൻപാകെ സമാനമായ പ്രതിഷേധം ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 15 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഒമാൻ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 220 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് മാറി ഉത്തരേന്ത്യൻ അറബിക്കടലിൽ പതിവ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മുൻനിര ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിന് സമീപത്തേക്ക് പാകിസ്താന്‍റെ ഹുനൈൻ ക്ലാസ് കോർവെറ്റ് കപ്പൽ അമിത വേഗതയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

കടലിൽ കടുത്ത തിരമാലകളും മോശം കാലാവസ്ഥയും നിലനിന്നിരുന്ന സമയത്ത്, പാക് കപ്പൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപനപരമായും നിയന്ത്രണമില്ലാതെയുമാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ അപകടകരമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ പാക് കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ ഉരസി മാറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇരു കപ്പലുകൾക്കും കാര്യമായ കേടുപാടുകളോ മറ്റ് അടിയന്തര നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 1991-ൽ ഒപ്പുവെച്ച സൈനിക പരിശീലനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കരാറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 10-ന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് പാക് സേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടകരമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പാക് സൈനിക വിഭാ​ഗങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുൻപ് 2011 ജൂണിൽ പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ 'ബാബർ' എന്ന കപ്പലും ഇന്ത്യയുടെ ഐഎൻഎസ് ഗോദാവരിയും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമാനമായ രീതിയിൽ അറബിക്കടലിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാക് നീക്കത്തിനെതിരെ നയതന്ത്രതലത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ.

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PAKISTAN NAVY
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