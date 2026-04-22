പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരുവർഷം; ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് രാജ്യം
ഭീകരവാദത്തിന് വഴങ്ങുകയോ തീവ്രവാദികളുടെ നീചമായ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
Published : April 22, 2026 at 11:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദരം. ദുഃഖത്തിൽ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും ഭീകരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും തലകുനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭീകരവാദത്തിന് വഴങ്ങുകയോ തീവ്രവാദികളുടെ നീചമായ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം നടന്നിട്ട് ഒരുവർഷം പിന്നിടുകയാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ 22ന് അതിമനോഹരമായ ബൈസരൺ പുൽമേട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുള്ള ഭീകരർ 26 നിരപരാധികളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മതം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു ക്രൂരമായ കൊലപാതകം. സമീപകാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ ശാഖയായ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പൈശാചികമായ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
അരുംകൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിരപരാധികളെ രാജ്യം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വലിയ വേർപാടിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് തൻ്റെ മനസ്സെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭീകരതയുടെ ഏത് രൂപത്തെയും രാജ്യം നേരിടും. തീവ്രവാദികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തമായ തിരിച്ചടി
ഇന്ത്യയെയോ പൗരന്മാരെയോ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമങ്ങളെയും അതിശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പ്രതികരിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ആദരമർപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ തീരാവേദനയിൽ പങ്ക് ചേരുന്നതായും രാജ്യത്തിന് ഏറ്റ മുറിവുകൾ മറക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടി വ്യക്തവും ശക്തവുമാണ്.
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…
ജനങ്ങളെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെയും തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചതായും രാജ്നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൽ 25 വിനോദസഞ്ചാരികളും ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുതിരസവാരി നടത്തുന്ന ഒരു തദ്ദേശീയനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പുതിയതായി വിവാഹിതരായവരും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് വളരെ അടുത്തുനിന്നാണ് പലർക്കും വെടിയേറ്റത്.
Remembering and paying my heartfelt tributes to the innocent people who lost their lives in the cowardly terror attack at Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22 April 2025. We share the enduring pain of their loved ones and families. We will never forget those wounds inflicted on…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 22, 2026
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മെയ് ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടപ്പിലാക്കി. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സൈനിക നടപടി. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതും എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തതുമായ നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരാഴ്ചയോളം പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും നടത്തി. സ്കൂളുകൾക്കും മതപരമായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയായിരുന്നു പാക് ആക്രമണം. തുടർന്ന് ലാഹോറിലെ പ്രധാന റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗുജ്റൻവാലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി.
വെടിനിർത്തൽ ധാരണ
കനത്ത നാശനഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 2025 മെയ് 10ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തി. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷവും രാജ്യത്തെ സിവിലിയൻ, സൈനിക മേഖലകളിലേക്ക് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും ചെറിയ ഡ്രോണുകളും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സേന പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിൽ അതിർത്തി ലംഘനമുണ്ടായാൽ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ഫീൽഡ് കമാൻഡർമാർക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ അധികാരം നൽകി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിലൂടെ ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെ വിജയകരമായി നിർവീര്യമാക്കാനും തുടർ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാനും സാധിച്ചു. തന്ത്രപരമായ സംയമനം പാലിച്ച് ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയം അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഈ സൈനിക തുടർനടപടികൾ.
