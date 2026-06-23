പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും; 65 പ്രതിഭകൾക്ക് ആദരം
രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രതിഭകൾക്കാണ് നൽകുന്നത്.
By ANI
Published : June 23, 2026 at 10:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026-ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും. രാഷ്ട്രഭവനിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിവിൽ ഇൻവെസ്റ്റിചർ ചടങ്ങിൽ രണ്ട് പത്മവിഭൂഷൺ, ഏഴ് പത്മഭൂഷൺ, 56 പത്മശ്രീ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 65 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രതിഭകൾക്കാണ് നൽകുന്നത്.
സോവ-റിഗ്പയുടെ കാവലാൾ
ഹിമാലയൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യമായ സോവ-റിഗ്പയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോവ-റിഗ്പയുടെ ഡയറക്ടറായ ഡോ. പത്മ ഗുർമേതിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത്. പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അദ്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
ലഡാക്കിലെ വിദൂര പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ള തന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടം മാത്രമല്ലെന്നും, മറിച്ച് സോവ-റിഗ്പ സമൂഹത്തിനാകെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഈ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ എത്തിക്കുന്നതിലും, ഇതിന് ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ വിപ്ലവം
വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ കുറവുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി ജീവിതത്തിൻ്റെ 42 വർഷം നീക്കിവച്ച കർണാടക ലിംഗായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റി (കെഎൽഇ) ചെയർമാൻ ഡോ. പ്രഭാകർ ബസപ്രഭു കോറെയും പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി. കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സാമൂഹിക സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.
സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും കോളജുകളും ഉൾപ്പെടെ 320-ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1.48 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററുകളും സാറ്റലൈറ്റ് സെൻ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ശൃംഖലയും അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തു. 5,000-ത്തിലധികം കിടക്കകളുള്ള വലിയൊരു ആശുപത്രിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 1,200 കിടക്കകൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി മാത്രം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കർഷകരുമായുള്ള തൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. സഹകരണ മേഖലയിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു സഹകരണ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. 40,000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സ്ഥാപനം കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സഹകരണ ഫാക്ടറികളിൽ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്ക് തണലായി
അപൂർവ രക്തരോഗമായ ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സാരംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സുരേഷ് ഹനഗവാഡിയാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മറ്റൊരു വ്യക്തി. കർണാടകയിലെ ദാവണഗെരെ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിലെ തൻ്റെ സേവനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
തനിക്ക് ഹീമോഫീലിയ രോഗമുണ്ടെന്നും, അതാണ് ഒരു ഡോക്ടറാകാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹീമോഫീലിയ ബാധിതർക്കും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കുമായി ഈ ബഹുമതി സമർപ്പിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കർണാടക ഹീമോഫീലിയ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് തണലൊരുക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഏവർക്കും മാതൃകയാണ്.
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