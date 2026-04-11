"വാക്കുകള്‍ മതിയാകില്ല റാമോജി ഗാരുവിനെ വര്‍ണിക്കാന്‍"; ഓര്‍മകളുമായി ഇതിഹാസ ഗായിക പി. സുശീല

റാമോജി റാവോയുടെ ഓര്‍മ്മ പങ്ക് വച്ച് ഇതിഹാസ ഗായിക. വാക്കുകള്‍ മതിയാകില്ലെന്നും പ്രതികരണം. 10 പേർക്ക് 'ശ്രീ പരഭാവ നാമ സംവത്സര ഉഗാദി പുരസ്‌കാരവും നല്‍കി.

Published : April 11, 2026 at 3:40 PM IST

അമരാവതി: മാധ്യമ വ്യവസായി റാമോജി റാവുവിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ വികാരീധീതയായി ഇതിഹാസ ഗായിക പി. സുശീല. "വാക്കുകള്‍ മതിയാകില്ല റാമോജി ഗാരുവിനെ വര്‍ണിക്കാന്‍" ആദരവും ഓർമ്മയും നിറഞ്ഞ ശബ്‌ദത്തിൽ ഇതിഹാസ ഗായിക പറഞ്ഞു. റാമോജി എവിടെയായിരുന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പറ്റം ഗായകരെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും പ്രയത്നവും പ്രശംസാര്‍ഹമാണെന്നും സുശീല പറഞ്ഞു.

മദ്ദിലപാലത്തെ വിശാഖ കലാഭാരതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എ ക്രിയേറ്റീവ് മേക്കേഴ്‌സ് ഇൻ ഇവൻ്റ്സ്' (എസിഎംഇ) സംഘടിപ്പിച്ച അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

"ഇന്നും ഇ ടിവിയുടെ വാർത്തകൾ, സംഗീതം, ഭക്തി പരിപാടികൾ ഞാന്‍ കാണുന്നുണ്ട്, വർഷങ്ങളായി അഭിമാനത്തോടെ തുടരുന്ന ഒരു ശീലമാണിത്. റാമോജി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഇ ടിവിയിലെ 'സ്വരാഭിഷേകം' പരിപാടിയിലൂടെ നിരവധി ഗായകരെയാണ് റാമോജി സൃഷ്‌ടിച്ചത്. പിന്നണി ഗായകരായും പല വേദികളിലും ഈ ഗായകരുടെ മധുര ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. ഗായകര്‍ക്ക് കൊടുത്ത ഈ അവസരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല " സുശീല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

“No Words Are Enough”: Singer P. Susheela’s Emotional Tribute To Ramoji Rao Touches Hearts (ETV Bharat)

ചടങ്ങില്‍ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 10 പേർക്ക് 'ശ്രീ പരഭാവ നാമ സംവത്സര ഉഗാദി പുരസ്‌കാരം-2026' സുശീല സമ്മാനിച്ചു. ഡോ. മീഗഡ രാമലിംഗസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ഫണീന്ദ്ര, ഗന്തി മുരളീധർ, ഗന്ധം ലക്ഷ്മിസുനിത, ഡോ. ഡി. ജയ്ഭാരത്, ഗുൽസാർ ഇക്ബാൽ, വി. പത്മജ, ലക്ഷ്‌മി, ചന്ദക കൃഷ്‌ണവേണി എന്നിവരെ ചടങ്ങില്‍ ആദരിച്ചു.

"ലാലി ലാലി" നിത്യഹരിത ഗാനം

മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ വേരുകളെ സ്വതസിദ്ധമായ വിനയത്തോടെ അവര്‍ വിവരിക്കാന്‍ മറന്നില്ല. "കാലാതീതമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അത് തുടരും. എനിക്ക് നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നു" അവർ പറഞ്ഞു.

പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സംഗീത ഓർമ്മകൾ പങ്ക് വച്ച് കൊണ്ട് "ലാലി ലാലി" എന്ന നിത്യഹരിത താരാട്ട് ഗാനം അവര്‍ ആലപിച്ചു. ഇത് സദസില്‍ ഊഷ്‌മളമായ കരഘോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വൈശ്യരാജു ജ്വല്ലേഴ്‌സിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ വൈശ്യരാജു നരേഷ് രാജുവും കുടുംബവും സുശീലയെ ആദരിച്ചു. രാമോജി റാവുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുശീലയുടെ ലളിതവും ഹൃദയംഗമവുമായ വാക്കുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നു. സാംസ്‌കാരിക സംഘാടകർ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ, കലാ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Also Read: അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചയിൽ മധ്യസ്ഥൻ പാകിസ്ഥാൻ; 'സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വിശ്വഗുരുവിനെ' പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ്

