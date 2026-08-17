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ദിമാഗി നക്‌സൽ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് പി. ചിദംബരം; മോദിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

പ്രതിപക്ഷത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്ന അർബൻ നക്സൽ, ആന്ദോളൻജീവി തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇതെന്നും ചിദംബരം

PM NARENDRA MODI DIMAGI NAXAL REFERENCE INDEPENDENCE DAY SPEECH CONGRESS AGAINST PM
Congress MP P Chidambaram (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 8:50 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ച ദിമാഗി നക്സൽ (ബൗദ്ധിക നക്സൽ) പ്രയോഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരം. താനൊരു ദിമാഗി നക്സൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്ന അർബൻ നക്സൽ, ആന്ദോളൻജീവി തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി നയങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ദിമാഗി നക്സലുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കാടുകളിൽ നിന്ന് സായുധ നക്സലിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ അക്രമവും അരാജകത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവസരം തേടുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശത്തിന് എക്സിലൂടെയാണ് ചിദംബരം മറുപടി നൽകിയത്. ദിമാഗി നക്സൽ എന്നത് ബിജെപിയുടെ പഴയ ആരോപണങ്ങളായ അർബൻ നക്സൽ, ആന്ദോളൻജീവി, തുക്ഡെ തുക്ഡെ ഗ്യാങ് എന്നിവയുടെ പുതിയ വകഭേദമാണെന്ന് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പേരുകളെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി

ചിദംബരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ അല്ല ദിമാഗി നക്സലുകൾ എന്ന് വിളിച്ചതെന്നും മാവോയിസ്റ്റുകളെയും വിഘടനവാദികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ചിദംബരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ, ഭരണഘടനയെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ, വിഘടനവാദികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ, ആർട്ടിക്കിൾ 370നെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്നിവരാണ് ദിമാഗി നക്സലുകൾ എന്ന് റിജിജു എക്സിൽ കുറിച്ചു.

തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ പ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥി നേതാവ് ഷർജീൽ ഇമാമിനെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു റിജിജുവിൻ്റെ പരാമർശം. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ 53 പേരുടെ മരണത്തിനും എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും കാരണമായ കലാപത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ എന്നാരോപിച്ചാണ് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ഷർജീൽ ഇമാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം റിജിജുവിൻ്റെ പോസ്റ്റിലെ അക്കങ്ങളുടെ ക്രമം തെറ്റിയതിനെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭ എംപി പവൻ ഖേര രംഗത്തെത്തി. ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് വരുന്നതെന്നും നാലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സമ്പൂർണ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അദ്ഭുതമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

നക്സലിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം

വർഷങ്ങളായി മാവോയിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ളവർ അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ സമിതികളിൽ ഉപദേശകരായി പ്രവർത്തിച്ച ഇവർ പൊതുനയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഈ വെല്ലുവിളിയെ കുറച്ചുകാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നക്സലിസവും മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് തകർത്തത്.

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യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന സൈനികരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഈ സംഘർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 3500ലധികം പൊലീസ്, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തോക്കിൻമുനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെയും ജനതയെയും നക്സലിസം പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു. 2014ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന തൻ്റെ സർക്കാർ നക്സലിസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നക്സലൈറ്റ്, മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഒരുകാലത്ത് വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ത്രിവർണ പതാകയാണ് പാറുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

PM NARENDRA MODI
DIMAGI NAXAL REFERENCE
INDEPENDENCE DAY SPEECH
CONGRESS AGAINST PM
DIMAGI NAXAL CHIDAMBARAM

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