അമേരിക്കൻ പൗരനെതിരായ യുഎപിഎ ഒഴിവാക്കി; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഉവൈസി
മ്യാൻമറിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ അമേരിക്കൻ പൗരൻ മാത്യു വാൻഡൈക്കിനെതിരായ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എൻഐഎ യുഎപിഎ ഒഴിവാക്കിയത്
By ANI
Published : September 10, 2026 at 10:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കൻ പൗരനെതിരായ യുഎപിഎ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) നടപടിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (എഐഎംഐഎം) അധ്യക്ഷനും ഹൈദരാബാദ് എംപിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അമേരിക്കൻ സമ്മർദമെന്ന് ഉവൈസി
മ്യാൻമറിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ അമേരിക്കൻ പൗരൻ മാത്യു വാൻഡൈക്കിനെതിരായ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എൻഐഎ യുഎപിഎ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ എക്സിലൂടെയായിരുന്നു ഉവൈസിയുടെ പ്രതികരണം. ദുർബലമായ സർക്കാരാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതെന്നും, അമേരിക്കൻ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ കേസിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
Such a WEAK govt. Why has @narendramodi succumbed to American pressure and dropped anti-terror UAPA charges in this case? The FIR still mentions UAPA, but in order to facilitate a smooth exit, no UAPA charges have been filed. Only charges under Immigration and Foreigners Act,… https://t.co/j3UfoE3RLv— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 9, 2026
എഫ്ഐആറിൽ ഇപ്പോഴും യുഎപിഎ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിക്ക് സുഗമമായി പുറത്തുകടക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. നിലവിൽ 2025ലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഉവൈസി വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശ സർക്കാരുകൾക്ക് മോദി സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി തീവ്രവാദ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യാജമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുകയാണ്. സ്റ്റാൻ സ്വാമി ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നും ഉവൈസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദേശത്ത് വിധേയത്വം കാണിക്കുകയും രാജ്യത്തിനകത്ത് ധാർഷ്ട്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 'ദിമാഗി സവർക്കറുടെ' ലക്ഷണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
മാത്യു വാൻഡൈക്കിനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്താത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് എംപിയും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ അഭിഷേക് മനു സിങ്വിയും രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ പൗരനെതിരായ തീവ്രവാദ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്തോട് വിശദീകരണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചു, സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു, ഡ്രോൺ യുദ്ധമുറകളിൽ പരിശീലനം നൽകി തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരാൾക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതെന്നും സിങ്വി ചോദിച്ചു.
അന്വേഷണം തുടരുന്നു
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് 180 ദിവസത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ മാത്യു വാൻഡൈക്കിനും ആറ് യുക്രെയ്ൻ പൗരന്മാർക്കുമെതിരെ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിലാണ് യുഎപിഎ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കിയത്. ഹുർബ പെട്രോ, സ്ലിവിയാക് താരാസ്, ഇവാൻ സുക്മാനോവ്സ്കി, സ്റ്റെഫാൻകിവ് മരിയൻ, ഹോഞ്ചറുക് മാക്സിം, കാമിൻസ്കി വിക്ടർ എന്നിവരാണ് കേസിലുൾപ്പെട്ട യുക്രെയ്ൻ പൗരന്മാർ. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ മ്യാൻമറിലെ വംശീയ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ചാണ് ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തീവ്രവാദ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎപിഎയിലെ സെക്ഷൻ 18, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം 2026 മാർച്ചിലാണ് എൻഐഎ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
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അതേസമയം, കേസിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് എൻഐഎയുടെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. യുഎപിഎ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ഏജൻസി ഒരു അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കേസ് ഔദ്യോഗികമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക എൻഐഎ ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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