പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാനിധി പദ്ധതി; ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 17,800 കോടിയിലധികം വായ്‌പകൾ

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 75.5 ലക്ഷത്തിലധികം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാനിധി പദ്ധതി പ്രയോജനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം.

By PTI

Published : May 31, 2026 at 7:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്‌തത് 17,800 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഈട് രഹിത വായ്‌പകൾ. 2020 ജൂണിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാനിധി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1.12 കോടി രൂപയുടെ 17,800 കോടിയിലധികം ഈട് രഹിത വായ്‌പകൾ വിതരണം ചെയ്‌തു.

ഇതിലൂടെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടാൻ ഈട് രഹിത വായ്‌പകൾ ഒരു പ്രധാന ചാലകമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലുടെ നീളമുള്ള 75.5 ലക്ഷത്തിലധികം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. പദ്ധതി കാരണം കച്ചവടക്കാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ നടത്താനും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രാലം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച പിഎം സ്വാനിധി പദ്ധതി 15,000 രൂപ, 25,000 രൂപ, 50,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈട് രഹിത വായ്‌പകൾ നൽകുന്നത്. സബ്‌സിഡികൾ, ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നിവയും നൽകുന്നുണ്ട്. കൊള്ള പലിശക്കാരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ വായ്‌പകൾ നൽകുന്നതിനായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

വായ്‌പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 30,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ-ലിങ്ക്ഡ് റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് അർഹത ലഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഡിജിറ്റൽവത്‌ക്കരണത്തിലൂടെ 55 ലക്ഷത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഏകദേശം 841 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെയും സബ്‌സിഡികളിലൂടെയും ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് പുറമേ ഏകദേശം 30 ശതമാനം പേർക്ക് അധിക വായ്‌പകൾ ലഭിച്ചതായി ഇത് പദ്ധതിയുടെ വിശ്വസനീയതയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

2023ലും 2025ലും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ വരുമാനം പ്രതിവർഷം ശരാശരി 20 ശതമാനം വർധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭവന സ്ഥിരത, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, പോഷകാഹാരം എന്നിവയിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടായതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

