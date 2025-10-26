ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷങ്ങൾ; പണം സൂക്ഷിച്ചത് ചവറ്റു കൊട്ടയിൽ, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നടന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷങ്ങൾ. ഇവരെ സുരക്ഷിയമായ സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പൊലീസ്.
Published : October 26, 2025 at 8:26 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഹരിദ്വാറിൽ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷങ്ങൾ. മാനസിക വെല്ലുവിളിയും ശാരീരിക വെല്ലുവിളിയും നേരിടുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇവർ. ഒരു ചവറ്റ് കുട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ തൻ്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം.
13 വർഷമായി ഇവർ മംഗലോർ പട്ടണത്തിലെ പത്താൻപുര പ്രദേശത്തെ ഒരു വീടിന് പുറത്ത് താമസിച്ചുവരികയാണ്. അയൽവാസികൾ ഇവരെ ഇവിടെനിന്നും നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ചവറ്റു കൊട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ വീണ്ടും അയൽക്കാർ അവരെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ അവർ പകൽ മുഴുവൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിപ്പായി. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും പണം കണ്ടെത്തിയത്.
ഇത്രയും തുക കണ്ട് ആളുകൾ അതിശയിച്ചുപോയി. ശേഷം ആളുകൾ പണം എണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുശേഷം ബാഗിൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപയും 17 കിലോഗ്രാം നാണയങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനുശേഷം ആളുകൾ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ത്രീയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
"ഇവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ പണം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു" എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ നിന്നും പണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് മോഷ്ടാക്കളും മറ്റും ഇവരെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ആയതിനാൽ പൊലീസിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും. പണം എവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു എന്നത് അന്വേഷണ വിധേയമാണെങ്കിലും ഇത്രയും പണം ഇവർ ദീർഘകാലമായി ഭിക്ഷ യാചിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടിയതാകാനും സാധ്യയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
നിലവിൽ പല സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഭരത്പൂരിലും ഡൽഹിയിലും അപ്നാ ഘർ എന്ന സാമൂഹിക സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് മംഗലോർ കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അമർജീത് സിങ് പറയുന്നു.
