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സിആര്‍പിഎഫിൽ ചരിത്രപരമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം; 15 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം 250-ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആദ്യ പ്രൊമോഷൻ

​ജൂൺ 26-ന് സിആർപിഎഫ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് (AC) പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന 263 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ് (DC) പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി.

More than 250 officers of CRPF finally received their first career promotion
സിആര്‍പിഎഫിൽ ചരിത്രപരമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം (X.com)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 3:31 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അർധസൈനിക വിഭാഗമായ സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിലെ (CRPF) 250-ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നീണ്ട 15 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായി കരിയർ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു. സർവീസ് സീനിയോറിറ്റിയും ഒഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നടപടി.

​ജൂൺ 26-ന് സിആർപിഎഫ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് (AC) പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന 263 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ് (DC) പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സുകളിലെ എൻട്രി ലെവൽ ഓഫീസർ തസ്തികയാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ്.

​"സാധാരണഗതിയിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് ലഭിക്കേണ്ട ആദ്യ പ്രൊമോഷനാണിത്. അതിനായി 14-15 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഈ തീരുമാനം വളരെയധികം സഹായിക്കും" മുതിർന്ന സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

​കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 16-ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർണായക ഉത്തരവാണ് ഈ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് വഴിതുറന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സിആർപിഎഫ് ആസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഒടുവിൽ ഉത്തരവിലേക്ക് നയിച്ചത്.

​എങ്കിലും, അടിയന്തരമായ ചില ഓപ്പറേഷണൽ-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാരണങ്ങളാൽ പുതുതായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൽക്കാലം നിലവിലെ തസ്തികകളിൽ തന്നെ സേവനം തുടരുമെന്നും അവരുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിങ് ഉത്തരവുകൾ പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

​താഴേത്തട്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും

ഈ തീരുമാനം സേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് സിആർപിഎഫ് തങ്ങളുടെ എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. നിലവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഇവർക്കായി പ്രത്യേക റാങ്ക് പിന്നിംഗ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഈ പ്രൊമോഷൻ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വഴിത്തിരിവാകും. അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ളവർക്ക് ഇനി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ താഴെയുള്ള മറ്റ് തസ്തികകളിലും പ്രൊമോഷൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകും.

​സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ പ്രൊമോഷൻ സ്തംഭനാവസ്ഥ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുമെന്ന് സിആർപിഎഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജിപി സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള 3.25 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സിആർപിഎഫ് ആണ് രാജ്യത്ത് നക്സൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അക്രമങ്ങൾ തടയൽ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

CRPF
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
SUPREME COURT
CAREER PROMOTION
CRPF OFFICERS PROMOTION

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