തമിഴ്നാട്ടിൽ കോളജ് ബസിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് അപകടം; 25-ഓളം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്
Published : March 15, 2026 at 10:51 AM IST
ചെന്നൈ: കരൂരിനടുത്ത് കോളജ് ബസിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് 25-ഓളം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്. ശനിയാഴ്ച (മാർച്ച് 15) ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾ ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയായിരുന്നു സംഭവം.
"വീരരക്കിയത്തിനും പാളയത്തിനും ഇടയിലുള്ള റെയിൽവേ ക്രോസിങിലൂടെ ബസ് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്" പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ ഡിഎംകെ നേതാവ് സെന്തിൽ ബാലാജി സന്ദർശിച്ചു. ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.
ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ബസിന് പിന്നിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയും തുടർന്ന് ബസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേർക്കുകയുമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. “ഏകദേശം 25 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു, അവരെ ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഉടൻ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ പിന്നീട് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനാൽ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. നിലവിൽ 23 പേർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പരിക്കേറ്റ 23 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം അവരെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു. ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്" ഡിഎംകെ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവം നടന്നത് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ അധികാരപരിധിയിലല്ല. ഒരു സ്വകാര്യ റെയിൽവേ ലൈനിലാണ്. വീരരക്കിയത്തിനും പാളയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചെട്ടിനാട് സിമൻ്റ്സിൻ്റെ ക്ലിങ്കർ നീക്കത്തിനായുള്ള ക്രോസിങ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞയുടനെ കരൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ രവികുമാർ, ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ, കരൂർ എംപി ജ്യോതിമണി എന്നിവർ കരൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ കാണുകയും അപകട വിവരം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാന പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സ്വകാര്യ ഫാക്ടറിയുടെ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ റെയിൽവേ ക്രോസിനടുത്തെത്തി സിഗ്നൽ നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
എന്നാൽ കോളജ് ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സിഗ്നൽ വകവയ്ക്കാതെ വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാകാം അപകട കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. സ്വകാര്യ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റെയിൽവേ ക്രോസിങിലെ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപകട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Also Read: പൈപ്പ് ഗ്യാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇനി എൽപിജി സിലിണ്ടറില്ല; കടുത്ത നിയന്ത്രണവുമായി കേന്ദ്രം