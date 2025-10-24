ബിൻ ലാദൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്ത്രീവേഷത്തിൽ; സിഐഎ മുൻ ഓഫിസറുടെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ
9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തോറ ബോറ മലനിരകളിൽനിന്ന് സ്ത്രീവേഷത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് മുൻ സിഐഎ ഓഫിസർ ജോൺ കിരിയാക്കൂവ്
By ANI
Published : October 24, 2025 at 10:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം അമേരിക്ക പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അൽ-ഖ്വയിദ സ്ഥാപകൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തോറ ബോറ മലനിരകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്ത്രീവേഷത്തിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സിഐഎ (CIA) മുൻ ഓഫിസർ ജോൺ കിരിയാക്കൂവാണ് ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. സിഐഎയിൽ 15 വർഷം പ്രവർത്തിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിലെ സിഐഎ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ മേധാവിയായിരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് കിരിയാക്കൂ. ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
തോറ ബോറയിലെ നാടകീയമായ ഒളിച്ചോട്ടം
9/11 ആക്രമണത്തിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തോറ ബോറ മലകളിൽ അൽ-ഖ്വയിദ ഭീകരരെ യുഎസ് സൈന്യം വളഞ്ഞതായി അമേരിക്ക വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ കമാൻഡർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പരിഭാഷകൻ യഥാർഥത്തിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ അൽ-ഖ്വയിദ ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നുവെന്ന വിവരം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബിൻ ലാദൻ വളയപ്പെട്ടപ്പോൾ മലയിറങ്ങിവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പരിഭാഷകൻ വഴി "സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പുലർച്ചെ വരെ സമയം തരുമോ?" എന്ന് ചോദിക്കുകയും കീഴടങ്ങാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ ആശയം അംഗീകരിക്കാൻ പരിഭാഷകൻ ജനറൽ ഫ്രാങ്ക്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിലൂടെ നടന്നത് ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീവേഷം ധരിക്കുകയും, ബിൻ ലാദൻ ഒരു സ്ത്രീയായി വേഷംമാറി രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. പുലർച്ചെയായപ്പോൾ തോറ ബോറയിൽ കീഴടങ്ങാൻ ആരും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ യുഎസിന് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവന്നു.
പാകിസ്ഥാൻ-യുഎസ് ബന്ധവും 'വിലയ്ക്ക് വാങ്ങലും'
യുഎസ്-പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കിരിയാക്കൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പർവേസ് മുഷറഫിനെ അമേരിക്ക 'വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയായിരുന്നു' എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഏകാധിപതികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് യുഎസിന് താത്പര്യം, കാരണം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെയും മാധ്യമങ്ങളെയും അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.
അമേരിക്ക മുഷറഫിന് സൈനിക, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ നൽകിയതിലൂടെ യുഎസിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ സൈന്യത്തെയും തീവ്രവാദികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, മുഷറഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകി. ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുമായി സഹകരിക്കുന്നതായി നടിക്കുകയും അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് തുടരാൻ മുഷറഫ് സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് കിരിയാക്കൂ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകളും ലഷ്കറെ ത്വയ്ബയും
9/11-നുശേഷം അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണമായും അൽ-ഖ്വയിദയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചില്ല. 2002 മാർച്ചിൽ ലാഹോറിൽ ഒരു ലഷ്കറെ ത്വയ്ബ ഒളിത്താവളത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ, അൽ-ഖ്വയിദദയുടെ പരിശീലന രേഖയുടെ ഒരു പകർപ്പ് യുഎസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാദ്യമായാണ് ലഷ്കറെ ത്വയ്ബയുമായി അൽ-ഖായിദക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
ഈ രേഖ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന് അൽ-ഖ്വയിദയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തെളിവായി മാറി. ഈ വിവരം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മാറാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, വൈറ്റ്ഹൗസ് എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം എന്ന് കിരിയാക്കൂ വിശദീകരിച്ചു. "ഈ ബന്ധം ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ വിഷയത്തേക്കാൾ വലുതാണ്" എന്നായിരുന്നു വൈറ്റ്ഹൗസിൻ്റെ നിലപാട്.
ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനെയാണ് യുഎസിന് കൂടുതൽ ആവശ്യം. ബലൂചിസ്ഥാനിൽ ഡ്രോണുകൾക്ക് താവളമൊരുക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ പണം നൽകിയത്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, 2011 മേയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ വടക്കൻ നഗരമായ അബോട്ടാബാദിലെ ഒളിത്താവളത്തിൽ വെച്ച് യുഎസ് പ്രത്യേക സേന നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ വധിച്ചു.
പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്ന നിർദേശം
ഇന്ത്യയുമായി ഒരു പരമ്പരാഗത യുദ്ധമുണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെടുമെന്നും, ഇന്ത്യയുമായി കലഹിക്കുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാന് ഒരു ഗുണവുമില്ലെന്നുമുള്ള ഒരു നയപരമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമാബാദ് എത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കിരിയാക്കൂ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Also Read:- ചാണകം എറിഞ്ഞും ദേഹത്ത് പുരട്ടിയും ആഘോഷം; 'ഗോർ ഹബ്ബ'യെക്കുറിച്ച് അറിയാം...