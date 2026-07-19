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​മാതാപിതാക്കളുടെ വിയോഗം തളർത്തിയില്ല; പ്രതിസന്ധികളെ തോൽപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് തൊകല മുത്തവ്വ

തൊകല മുത്തവ്വ നീറ്റ്-യുജി 2026 ൽ 406 മാർക്ക് നേടി, 2,58,017 ജനറൽ റാങ്കും 1,22,138 ഒബിസി കാറ്റഗറി റാങ്കും നേടി

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തൊകല മുത്തവ്വ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 11:27 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വേദനകൾ മാത്രമായിരുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സ്‌നേഹവുമായി ആ പരീക്ഷ ഫലം വന്നു. ഇനി വേദനിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവൾ ഡോക്‌ടറാകും. രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പത്ത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും രോഗബാധിതയായി അമ്മയും ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. വിധിയുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചുനിൽക്കാമായിരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ, തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇനി മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ തൊകല മുത്തവ്വ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് അവളെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിൽ മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞതെന്ന് മുത്തവ്വ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും മികച്ച വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുക, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായി ദരിദ്രരെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മിടുക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം.

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​പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതിയ വിജയം

​നിർമൽ ജില്ലയിലെ ലോകേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലുള്ള ലോശ്ര ഗ്രാമവാസിയാണ് മുത്തവ്വ. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം തൊകലയുടെ അച്ഛൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവളെ വളർത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നത്. നാലാം ക്ലാസ് വരെ നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മുത്തവ്വയ്ക്ക്, അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഖാനാപ്പൂരിലെ ബി സി ഗുരുകുല സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു.

​പത്താം ക്ലാസിൽ മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങിയതോടെ സരൂർനഗറിലെ ബി സി ഗുരുകുല ഗേൾസ് സിഒഇ-യിൽ (സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്) ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് പ്ലസ് ടു (ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്) പരീക്ഷയിൽ 1000-ത്തിൽ 979 മാർക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് മുത്തവ്വ തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു.

​തുണയായത് ഗുരുകുല സൊസൈറ്റിയുടെ പിന്തുണ

​മുത്തവ്വയുടെ കഠിനാധ്വാനവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും മനസ്സിലാക്കിയ ബി സി ഗുരുകുല സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ബദുഗു സൈദുലു, അവൾക്ക് പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകി. ഈ പ്രോത്സാഹനമാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 406 മാർക്ക് നേടാൻ മുത്തവ്വയ്ക്ക് കരുത്തായത്.

​പൊതുവിഭാഗത്തിൽ 2,58,017-ാം റാങ്കും ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ 1,22,138-ാം റാങ്കുമാണ് മുത്തവ്വ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബിസി-എ (BC-A) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുത്തവ്വയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കൺവീനർ ക്വാട്ടയിലൂടെ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബവും അധ്യാപകരും. തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാമീണ പെൺകൊടി.

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TAGGED:

NEET UG EXAM 2026
NEET EXAM WINNER
ORPHAN GIRL ACHIVE NEET RANK
MEDICAL ENTRANCE EXAM
ORPHAN GIRL PERFORMS WELL IN NEET

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