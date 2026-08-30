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"രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിവരമില്ല"; ഖാര്‍ഗെയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംഘാടകന്‍

ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംഘാടകൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് പ്രതികരണം, ജാതി ആരോപണങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു.

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Girish Chandra Pandey (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 10:16 AM IST

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ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൽദ്വാനിയില്‍ പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രസംഗിച്ച കോൺഗ്രസ് റാലിക്ക് ശേഷം നടന്ന ശുദ്ധീകരണ വിവാദത്തെ പൗര ശുദ്ധീകരണമായി ന്യായീകരിച്ച് സംഘാടകര്‍. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ജാതിയെയോ വ്യക്തിത്വത്തെയോ ലക്ഷ്യം വച്ചല്ല ഈ ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്നും, ശാരീരിക ശുചിത്വവും മതപരമായ പവിത്രതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പതിവ് ആചാരമാണിതെന്നും സംഘാടകര്‍ ന്യായീകരിച്ചു.

ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങ് അയിത്താചരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവനയോട് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യാ സംഘടാകനായ ശ്രീരാമ സേന ധർമ്മാർത്ഥ സേവാ ന്യാസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര പാണ്ഡെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായ വിവരമില്ലാത്തതാണ് വിവാദ പ്രസ്‌താവനയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ജാതിയെയോ വ്യക്തിത്വത്തെയോ ലക്ഷ്യം വച്ചല്ല ഈ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. കൂടാതെ, ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം യാഗം (ഹവൻ) നടത്തിയ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ അങ്കിത് പാൽ ഒരു ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബിജെപിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല" അവർ വ്യക്തമാക്കി.

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കോൺഗ്രസ് റാലിക്ക് ശേഷം രാംലീല മൈതാനത്ത് മദ്യക്കുപ്പികളും, പാൻ ഉമിനീരും, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കിയതെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിൻ്റെ പവിത്രത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പതിവ് ശുചീകരണ പ്രക്രിയ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്. "ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി, സ്ഥലം ഒരു യജ്ഞത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കി. തുടർന്ന് പ്രദേശം ഔദ്യോഗികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു യജ്ഞം നടത്തി. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ വ്യക്തികളോ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം അവകാശമാണ്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അപലപനീയമാണ്. ഒന്നാമതായി ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പൂർണ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമില്ല. രണ്ടാമതായി ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശാഠ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം യാഗം (ഹവൻ) നടത്തിയ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ അങ്കിത് പാൽ ഒരു ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ബിജെപിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൽദ്വാനിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ 'ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങ്' നടത്തിയത് അയിത്താചരണവും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യവുമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പാണ്ഡെയുടെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തെ അപലപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങ് അയിത്താചരണത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രസ്‌താവിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദലിതർ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'ശുദ്ധീകരണം' കുറ്റകൃത്യമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ തടയൽ (SC/ST Act) നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉടൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദലിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനോ സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനോ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷന് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ചുമതലയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് 8 നായിരുന്നു ഹൽദ്വാനിയിലെ രാംലീലാ മൈതാനത്ത് ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് റാലി നടന്നത്. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് സംഘപരിവാർ സംഘടനയായ ശ്രീറാം സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേദിയിൽ പൂജയും ഹവനവും നടത്തി 'ശുദ്ധീകരണം' നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് അയിത്താചരണത്തിന് തുല്യമാണെന്നും ബി ജെ പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മഹേന്ദ്ര ഭട്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്നും രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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