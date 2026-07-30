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'ആരാണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്'; വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

ബിജെപിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷം. 'ആരാണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്' എന്നെഴുതിയ ബാനറിന് മുന്നില്‍ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എംപിമാര്‍ അണിനിരന്നു.

OPPN MPS PROTEST LOKSABHA RAM TEMPLE DONATION THEFT PARLIAMENT MONSOON SESSION OPPOSTION POLICE ACTION ON PROTEST
Parliament Monsoon Session proceedings (File/ANI)
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By PTI

Published : July 30, 2026 at 3:01 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളിലും അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിനുമെതിരെ ലോക്‌സഭയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മകർ ദ്വാറിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. 'ആരാണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്' എന്ന് എഴുതിയ ഒരു വലിയ ബാനറിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നന്നാണ് എംപിമാര്‍ പ്രതിക്ഷേധിച്ചത്.

പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എംപിമാർ ഒരു സംഭാവനപ്പെട്ടിയും കൈവശം വച്ചിരുന്നു. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രതീകമായി അവർ അതിനുള്ളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കൂടാതെ, കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ, എസ്‌പിയുടെ ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ്, ടിഎംസിയുടെ സാഗരിക ഘോഷ്, ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ മഹുവ മാജി തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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അമിത് ഷാ ലോക്‌സഭയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ത്തി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. എത്ര കാലം അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി. "വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്നും, ഇന്നലെ ലോക്‌സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്‌തതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മകർ ദ്വാറിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു" വേണുഗോപാൽ എക്‌സില്‍ എഴുതി.

നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരായ സമീപകാല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ മാരകമായ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷ്‌ടിച്ചതായും കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ക്രൂരമായ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതായും ആരോപിച്ച് സർക്കാരിനെ എതിർക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ ക്രൂരതയിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെയും പരാമർശം നടത്തി. ക്രൂരമായ അക്രമത്തിൽ കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞുവെന്നും അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ വരാതിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു മേൽ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ടു. വിദ്യാർഥികൾ നീതി അർഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ ക്രൂരതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിക്കണം. ജൂലൈ 20-ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥി പ്രകടനക്കാർക്കെതിരെ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ അടിച്ചമർത്തലിനെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

OPPN MPS PROTEST LOKSABHA
RAM TEMPLE DONATION THEFT
PARLIAMENT MONSOON SESSION
OPPOSTION POLICE ACTION ON PROTEST
OPPN MPS AGAINST BJP

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