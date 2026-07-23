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ഡല്‍ഹിയില്‍ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ ഗാന്ധി സ്‌മൃതിയിലേക്ക്

ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ എംപിമാർ, സമരം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

DELHI RAHUL GANDHI GANDHI SMRITI CJP
Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi. (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 7:36 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യവും. പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുന്നതിനായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഗാന്ധി സ്‌മൃതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ എംപിമാർ, സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയായ 5, സുൻഹരി ബാഗ് റോഡിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജയറാം രമേശ്, കെ. സി. വേണുഗോപാൽ, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി. ചിദംബരം, പ്രമോദ് തിവാരി, കെ. സുരേഷ്, പ്രിണിതി ഷിൻഡെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇവർക്കൊപ്പം ആർജെഡി നേതാക്കളായ സഞ്ജയ് യാദവ്, സുധാകർ സിങ്, മിസ ഭാരതി, സിപിഐ എം എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ആർഎസ്പി എംപി എൻ. കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ മഹുവ മൊയ്ത്ര, സൗഗത റോയ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെന്‍റിലും തെരുവിലും ശക്തമായി ഉയർത്തുന്നതിന്‍റെ തന്ത്രങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. തുടർന്ന്, നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം തീസ് ജനുവരി മാർഗിലെ ഗാന്ധി സ്മൃതിയിലേക്ക് മൂന്ന് ബസുകളിലായി യാത്ര തിരിച്ചു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനും, സമാധാനപരമായി നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ യാത്രയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷം മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചുപോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി കുമാരി സെൽജയും അറിയിച്ചു.

TAGGED:

DELHI
RAHUL GANDHI
GANDHI SMRITI
CJP
OPPOSITION PROTESTS IN DELHI

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