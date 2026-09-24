'വോട്ടർപട്ടികയിൽ അട്ടിമറി നടത്തിയ സൂത്രധാരൻ'; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആവശ്യം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശ്രമമാണിത്. ഇതിന് മുൻപ് നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു
By PTI
Published : September 24, 2026 at 5:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും നോട്ടീസ് നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികൾ സംയുക്തമായാണ് ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇതിനായുള്ള പ്രമേയം സമർപ്പിച്ചേക്കും.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശ്രമമാണിത്. ഇതിന് മുൻപ് നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ ഏപ്രിൽ 24-ന് 73 പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ ഒപ്പിട്ടു നൽകിയ നോട്ടീസ് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ടിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയൊരു നോട്ടീസ് കൂടി സമർപ്പിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം.
നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിവരികയാണെന്നും, പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമവിദഗ്ധർ അത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെയായിരിക്കും നോട്ടീസ് സമർപ്പിക്കുക എന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.പുതിയ നോട്ടീസിനായി ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിലെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതൊരു കൂട്ടായ ശ്രമമാണെന്നും വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ തങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം 6 ഭേദഗതി ചെയ്തതിലും, വോട്ടർപട്ടികയിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിലും നീക്കം ചെയ്യലുകളിലും സി.ഇ.സി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുടെ ആക്ഷേപം.
വിഷയത്തിൽ വിവാദം ശക്തമായതോടെ പ്രതികരണവുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നസ്വരങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഏതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിലെയും സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും, കമ്മീഷൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവുകൾക്കും പൂർണ്ണ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. കമ്മീഷണർമാർക്ക് പുറമെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാമെന്നും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അവരുടെ അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം നടത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനെതിരായ വലിയ കുറ്റകൃത്യവും രാജ്യദ്രോഹവുമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി കളിക്കുന്ന ആരും രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്താകെ 13 കോടിയിലധികം പേരുകൾ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് തടയാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ബോധപൂർവം അനീതിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനുമതി നൽകിയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ സാധാരണ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ എടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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