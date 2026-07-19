വിമത ടിഎംസി എംപിമാർക്ക് ക്ഷണം; സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപോയി പ്രതിപക്ഷം
വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപിമാർക്ക് യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണം നൽകിയതും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സ്വീകരിച്ച നടപടികളുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്
By ANI
Published : July 19, 2026 at 12:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി. വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപിമാർക്ക് യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണം നൽകിയതും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സ്വീകരിച്ച നടപടികളുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.
വിമത ടിഎംസി എംപിമാർക്ക് ലോക്സഭയിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം അനുവദിച്ചതിനെയും ശിവസേന (യുബിടി) വിമത എംപിമാരെ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിലുമാണ് പ്രതിപക്ഷം എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
"ടിഎംസിയുടെയും ശിവസേന യുടെയും വിമത എംപിമാരെ സംബന്ധിച്ച സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് വാക്കൗട്ട് നടത്തിയത്," കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രമോദ് തിവാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സിപിഎം നേതാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, വിമത ടിഎംസി എംപിമാരെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് "നീതിയുടെ ലംഘനമാണ്" എന്ന് വിമർശിച്ചു.
പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വീണ്ടും യോഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ശനിയാഴ്ച വിമത ടിഎംസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് സുധീപ് ബന്ദ്യോപാധ്യായയെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സുധീപ് ബന്ദ്യോപാധ്യായയും 19 എംപിമാരും നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻസിപിഐ)യിൽ ചേർന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്ഷണം നൽകിയത്.
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ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള 20 വിമത ടിഎംസി എംപിമാർക്കായി ലോക്സഭയിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എൻസിപിഐയുടെ ഭാഗമായി ഇവരെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും പരിഗണന തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം, വിമത എംപിമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റേത് ജനാധിപത്യത്തെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന നടപടിയാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിലെ പിളർപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശിവസേന ഉദ്ദവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിനും എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിനും സർക്കാർ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സഭയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ചുചേർത്ത പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ എത്ര കക്ഷികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ കക്ഷിയായ ഡിഎംകെ സഭയിൽ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഓരോ സമ്മേളനത്തിനും മുമ്പ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമനിർമാണ അജണ്ട ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സർവകക്ഷി യോഗം പതിവായി വിളിച്ചുചേര്ക്കാറുണ്ട്.
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