തെറ്റ് ചെയ്തത് എൻടിഎ, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾ; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് ഏജൻസികളെപ്പോലെ എൻടിഎയും തങ്ങളുടെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ തയാറല്ല. മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആദ്യപടിയാണെന്നും അവസാനത്തേതല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി
Published : August 17, 2026 at 1:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ സംഭവത്തിൽ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിക്കും (എൻടിഎ) കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. എൻടിഎയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് വിദ്യാർഥികൾ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെന്ന് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചോദ്യപേപ്പറിൽ വ്യാപക തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്താൻ എൻടിഎ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചും ഫീസടച്ചും ദൂരെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി പരീക്ഷയെഴുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. എൻടിഎ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് വിദ്യാർഥികൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന പ്രധാന ചോദ്യത്തിന് എൻടിഎ ഇപ്പോഴും മറുപടി നൽകുന്നില്ല. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് ഏജൻസികളെപ്പോലെ എൻടിഎയും തങ്ങളുടെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ തയാറല്ല. മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആദ്യപടിയാണെന്നും അവസാനത്തേതല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷ നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംവിധാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉണ്ടാക്കിവെക്കുകയും അതിൻ്റെ കുറ്റം വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കുകയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
The infamous NTA is under scrutiny yet again.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 16, 2026
Let’s hope that, unlike the Chanda Chori scandal involving the Ram Mandir, low-level functionaries are not once again thrown under the bus to shield those at the top from political accountability. https://t.co/QiHmExP508
ഇത്രയും ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ തെറ്റായി എഴുതുക, പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ വളച്ചൊടിക്കുക, വ്യാകരണ പിഴവുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി തെറ്റുകളാണ് സമിതി കണ്ടെത്തിയത്. എൻടിഎയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾ എന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് മാസം വേണ്ടിവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിലെ കാലതാമസം കാരണം സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആര് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 84 വിഷയങ്ങളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യത, പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
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എൻടിഎ വീണ്ടും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ ബലിയാടാക്കിയതുപോലെ, ഉന്നതരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെയും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാരെ കുറ്റക്കാരാക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും തെറ്റായ ചോദ്യപേപ്പറുകൾക്ക് ആരാണ് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷ
UGC NET जून 2026 की परीक्षा के करीब दो महीने बाद NTA ने खुद माना कि English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों में factual, typographical और translation errors थे। प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, किताबों के शीर्षक बिगाड़ दिए गए, प्रश्नों की भाषा में त्रुटियां थीं,…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2026
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