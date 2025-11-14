Bihar Election Results 2025

ബിഹാറിലെ വിജയം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എസ്‌ഐആറിലൂടെ അട്ടിമറിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ബിഹാറിലെ എൻഡിഎ വിജയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അട്ടിമറിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.

Opposition parties in the state have reacted to the NDA's victory in the Bihar assembly elections (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 9:10 PM IST

പാട്‌ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൻഡിഎ വിജയം അട്ടിമറിയെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലല്ല ഈ വിജയമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എസ്‌ഐആറിലൂടെ നേടിയതാണെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

"നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ബിജെപി സഖ്യം വിജയിച്ചു. ഇടത്, കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാസഖ്യത്തിന് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഈ ഫലം നിരവധി കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സിപിഐഎം അവിടെ ഒരു സീറ്റ് നേടി. ഇടതുപക്ഷം ആകെ 5 സീറ്റുകൾ നേടി.

ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം" എന്ന് സംസ്ഥാന സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഷാമിക് ലാഹിരി പറഞ്ഞു.

"36 ലക്ഷത്തോളം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് വോട്ടുകളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒഴിവാക്കലിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബൂത്ത് അധിഷ്‌ഠിത ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അന്തിമ ധാരണ ലഭിക്കൂ" എന്ന് ഷാമിക് പറഞ്ഞു.

"ഒരു റഫറിയും ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമും ഒന്നാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതാണിവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഒരു രാജ്യം ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ പാർട്ടിയുടെ കൈകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷകളിലും, അഭിപ്രായങ്ങളിലും, മതങ്ങളിലും, പാർട്ടി ആദർശങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ആകുന്നു" എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശുഭങ്കർ പറഞ്ഞു.

അവർ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലൂടെയാണ് അവർ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. എസ്ഐആർ ക്രമക്കേടാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു.

"എസ്‌ഐആർ ഒരു തന്ത്രമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ ആളുകളുടെ വോട്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ പേരുനൽകുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രസീലിയൻ സ്ത്രീ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

