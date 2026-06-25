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മുംബൈ ട്രെയിൻ കൊലപാതകം നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് സ്‌പീക്കര്‍

മുംബൈ ട്രെയിൻ കൊലപാതകത്തില്‍ ആശങ്കകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത്, ട്രെയിൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം. സംഭവത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച നിയ നടപടികള്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് സ്‌പീക്കര്‍.

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Mayank Lohar (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 2:42 PM IST

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മുംബൈ: മുംബൈ ലോക്കല്‍ ട്രെയിൻ കൊലപാതകത്തില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില്‍. സബർബൻ റെയിൽ ശൃംഖലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം മഹാരാഷ്‌ട്ര നിയമസഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ കേസില്‍ സർക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, പുരോഗതി എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രസ്‌താവന തിങ്കളാഴ്‌ച സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്‌പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നല്‍കി.

മുംബൈയിൽ നടന്ന കൊലപാതകം അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ നാന പട്ടോലെ സഭയില്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിഷയം അന്വേഷിച്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ച് സഭയെ അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം സബർബൻ റെയിൽ ശൃംഖലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും, ട്രെയിൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

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ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും പട്ടോലെ പറഞ്ഞു. "സുരക്ഷാ നടപടികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മുംബൈയിൽ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിഷയം അന്വേഷിച്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ച് സഭയെ അറിയിക്കണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിശദീകരണം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് തിങ്കളാഴ്‌ച

അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി, സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നർവേക്കർ പറഞ്ഞു. “പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും സഭയിലുടനീളം അംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്കകളും കണക്കിലെടുത്ത്, സംഭവത്തിൻ്റെ വസ്‌തുതകൾ, അന്വേഷണ പുരോഗതി, സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്‌താവന സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്‌ച (ജൂൺ 29) അവതരിപ്പിക്കണം” നർവേക്കർ പറഞ്ഞു.

മുംബൈയെ നടുക്കി ട്രെയിനിലെ കൊലപാതകം

മഴയ്ക്കിടയിൽ ഓടുന്ന ലോക്കൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടണമോ എന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെയാണ് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മുംബൈ സബർബൻ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കംപാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. വിരാർ സ്വദേശിയും അന്ധേരിയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്മാനുമായ മായങ്ക് ലോഹാർ (22) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി 10 മണിയോടെ ചർച്ച്ഗേറ്റിൽ നിന്നും നല്ലാസോപാരയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ലോക്കൽ ട്രെയിനിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്.

കനത്ത മഴ പെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് മായങ്ക് സഹയാത്രക്കാരനോട് വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടാവുകയും, മറ്റ് ചില യാത്രക്കാർ ഇടപെട്ട് പ്രതിയെ തല്ലുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി തൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് കത്തി എടുത്ത് മായങ്കിന്റെ വയറ്റിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയശേഷം കത്തിയുമായി പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. പിന്നാലെ കുത്തേറ്റ് ഗുരുതമായി പരുക്കേറ്റ മായങ്കയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം,സുവർണയെ നവി മുംബൈയിലെ പൻവേലിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി ഗവൺമെൻ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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YOUTH STABBED TO DEATH MUMBAI
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