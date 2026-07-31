അമിത് ഷാ എവിടെ? പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; ഇരുസഭകളും തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു
ചോദ്യോത്തരവേള തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും സഭയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ വഴങ്ങിയില്ല
Published : July 31, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചു. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പരിഹാസ നാടകത്തെ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് സഭ ചേർന്നയുടൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ചോദ്യോത്തരവേള തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും സഭയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ വഴങ്ങിയില്ല. ഇതോടെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ സഭ പിരിയുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും ബഹളം തുടർന്നതോടെ ഇരുസഭകളും തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പിരിയുകയായിരുന്നു. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളും കൊണ്ടുവരുന്നതും വേഷം മാറി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യോത്തരവേള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സമയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച പ്രതിനിധികൾ സഭയുടെ പവിത്രതയും മര്യാദയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും സ്പീക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിലെ നാടകം
പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യ സഖ്യം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാണിക്കപ്പെട്ടിയുമായാണ് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. സന്യാസിയായി വേഷമിട്ട പപ്പു യാദവ് എംപിക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പണമിടുന്നതും, സന്യാസി അത് വലിച്ചെറിയുന്നതുമായ പരിഹാസ നാടകം പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിൽ അരങ്ങേറി. വനിത എംപിമാരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. അമിത് ഷാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വലിയ ബാനറുകളും അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നടപടികളെ രാജ്യസഭയിൽ കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, അവർക്ക് ചർച്ചകളിൽ താത്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ
ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും സുപ്രധാനമായ നിരവധി ബില്ലുകളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണനയ്ക്കായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. 1969ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള 2026ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026ലെ സുപ്രീം കോടതി (ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം) ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇരുന്നെങ്കിലും ബഹളം കാരണം അവതരിപ്പിക്കാനായില്ല.
അടുത്തയാഴ്ച എഫ്.സി.ആർ.എ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ കൊണ്ടുവരും. ഗ്രാമവികസനം, പഞ്ചായത്തീരാജ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ 2025ലെ ഭരണഘടനാ (130-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ, ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ (ഭേദഗതി) ബിൽ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ (ഭേദഗതി) ബിൽ എന്നിവയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സംയുക്ത സമിതിക്ക് സമയം നീട്ടിനൽകുന്നതിനുള്ള പ്രമേയവും ലോക്സഭ പരിഗണിച്ചു. 2006ലെ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 2026ലെ ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചി രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ലോക്സഭ പാസാക്കിയ 2026ലെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് (അന്യായ മാർഗങ്ങൾ തടയൽ) ഭേദഗതി ബിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യസഭയും അംഗീകരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന 2026ലെ ദേശീയ ബഹുമതികളെ അപമാനിക്കുന്നത് തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ ലോക്സഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് രാജ്യസഭയും ഈ ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.
മെറ്റാ മേധാവിക്കെതിരെ കേസ്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മോർഫ് ചെയ്ത അധിക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് മെറ്റാ ഇന്ത്യ മേധാവി അരുൺ ശ്രീനിവാസിനെതിരെ ഹൈദരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ജന്തർ മന്ദിറിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയുടെ പരാതിയിൽ രുചിക സിങ് എന്ന യുവതിക്കെതിരെ നോയിഡ പൊലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ, ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റ ഡൽഹി പൊലീസ് എ.എസ്.ഐയുടെ മകൾ കുഞ്ചൻ തങ്ങൾക്ക് നീതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചു.
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