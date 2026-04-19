മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും; പാര്ലമെൻ്റില് പുതിയ നോട്ടീസ് നല്കാന് നീക്കം
നേരത്തെ നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുന്നത്
Published : April 19, 2026 at 11:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ പുതിയ നോട്ടീസ് നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. നേരത്തെ നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ഡിഎംകെ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളിലെ അഞ്ച് മുതിർന്ന എംപിമാർ ചേർന്നാണ് പുതിയ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തവണ കുറഞ്ഞത് 200 എംപിമാരുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. നോട്ടീസ് ഏത് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നോ, കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തതുപോലെ ഇരു സഭകളിലും അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്നോ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ താല്ര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. പ്രധാന പരാതികൾ ഇങ്ങനെ...
നിഷ്പക്ഷതയില്ലായ്മ: സർക്കാരിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്: ബീഹാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൻതോതിൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി.
സുപ്രീം കോടതി നിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനം: കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ മനഃപൂർവം കാലതാമസം വരുത്തുന്നു.
വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നു: തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.
നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ സി പി രാധാകൃഷ്ണനും തള്ളിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ 'തെളിയിക്കപ്പെട്ട ദുർനടപടി' എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാൻ ഈ പരാതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും നിരീക്ഷണം. നിയമന കാര്യങ്ങളോ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളോ ദുർനടപടിയായി കാണാനാവില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, മുൻപ് നൽകിയ പരാതികൾ പാഴായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം തെളിയിക്കാൻ പുതിയ നോട്ടീസിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് സഭയിൽ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.
