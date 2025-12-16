മുസ്ലിം ഡോക്ടറുടെ മൂടുപടം വലിച്ചൂരി മുഖ്യമന്ത്രി; ബിഹാറിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷം
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വീഡിയോ വൈറലായതോടെ നെറ്റിസണ് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. നിതീഷ് കുമാര് 100% ശതമാനം സംഘി ആയോയെന്ന് ആര്ജെഡി. രാജിവയ്ക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ്
Published : December 16, 2025 at 5:17 PM IST
പട്ന: നിയമന കത്ത് നല്കുന്നതിനിടെ മുസ്ലീം വനിതാ ഡോക്ടറുടെ 'നിഖാബ്' (മുഖാവരണം) വലിച്ച് ഊരിയ സംഭവത്തില് ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്കുമാര് വിവാദത്തില്. പട്നയില് വച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ സർക്കാർ ജോലി നിയമന കത്ത് നൽകുന്നതിനിടെയാണ് നിതീഷ് കുമാര് മുസ്ലീം വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുഖാവരണം വലിച്ചൂരിയത് .
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷമായ ആര്ജെഡി രംഗത്തെത്തി. ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. നെറ്റിസണ്സും സംഭവത്തില് രൂക്ഷമായ വിമര്ശനം നടത്തി.
आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में 1283 आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुआ। यह कदम स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगा तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को और सशक्त करेगा। सभी नवनियुक्त आयुष… pic.twitter.com/5bdSiax9Hc— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 15, 2025
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 'സംവാദ്' ഹാളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. 1,283 ആയുഷ് (ആയുർവേദം, യോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി) ഡോക്ടർമാർക്ക് സർക്കാർ നിയമന കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം.
സംഭവമിങ്ങിനെ
ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഓര്ഡറിന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിഖാബ് ധരിച്ച നുസ്രത്ത് പർവീൻ തൻ്റെ ഊഴമായപ്പോള് അപ്പോയിന്മെൻ്റ് ലെറ്റർ വാങ്ങാൻ സദസിലേക്ക് വന്നു. നിതീഷ് അത് അവർക്ക് കൈമാറി. ഇരുവരും ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നുസ്രത്ത് പർവീനോട് ചോദിച്ചു. അത് ഊരിമാറ്റാൻ പറഞ്ഞു.
यह क्या हो गया है नीतीश जी को?— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 15, 2025
मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?@yadavtejashwi #RJD #bihar #TejashwiYadav pic.twitter.com/vRyqUaKhwm
പെട്ടന്ന് നിതീഷ്കുമാര് മുഖാവരണം താഴേക്ക് വലിച്ചു. നിഖാബ് രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് തെന്നിമാറി. നിതീഷിൻ്റെ പിന്നിലായി വേദിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. അതേസമയം ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോക്ടറെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു.
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വൈറലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നെറ്റിസൺമാർ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായതോടെ ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അനുബന്ധ വീഡിയോകൾ പങ്കിടുകയും അദ്ദേഹത്തെ രൂക്ഷമായിവമര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു.
മാനസികാവസ്ഥ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആര്ജെഡി
നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് ആർജെഡി എക്സില് പറഞ്ഞു. “നിതീഷ് ജിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ പൂർണമായും നിസഹായമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതോ നിതീഷ് ബാബു നൂറുശതമാനം ശതമാനം സംഘി (ആർഎസ്എസ് അംഗം) ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടോ,” സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയര് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ ആർജെഡി കുറിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
ഒരു വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുഖാവരണം വലിച്ചൂരിയെ സംഭവത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഇത് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവര്ത്തി കാണൂ. ഒരു വനിതാ ഡോക്ടർ അവരുടെ നിയമന കത്ത് വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ, അയാൾ അവരുടെ ഹിജാബ് വലിച്ചൂരി. ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇത്രയും നിന്ദ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക? " ആർജെഡിഎക്സിൽ എഴുതി.
ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।— Congress (@INCIndia) December 15, 2025
इनकी बेशर्मी देखिए- एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया।
बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए- राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी?
नीतीश कुमार… pic.twitter.com/2AO6czZfAA
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നിതീഷിന് ഡിമെൻഷ്യ (അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം) ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടുത്തിടെ നടന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമീപകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
