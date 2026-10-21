എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വിവാദം; ഹർദീപ് സിങ് പുരിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ
എപ്സ്റ്റീനുമായി പുരി സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആരോപണവും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ളതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതുമാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്
Published : October 21, 2026 at 6:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ. എപ്സ്റ്റീനുമായി പുരി സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആരോപണവും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ളതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതുമാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. കോൺഗ്രസ്, മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കളാണ് വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
എപ്സ്റ്റീനുമായി തനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായോ സ്വകാര്യമായോ കൂടിക്കാഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പുരിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനകളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്താണ് ഹർദീപ് സിങ് പുരിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എപ്സ്റ്റീനുമായി പുരി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നും ആരുടെ സന്ദേശവുമായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയതെന്നും റാവുത്ത് ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുവേണ്ടിയാണോ മന്ത്രി സന്ദേശം കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം സംശയം ഉന്നയിച്ചു.
मोदीजी एक मंत्री हरदीप पुरी जेफ्री एपस्टीन को अकेलेमे मिल रहे है? किसका संदेश लेकर मिले? ये शुरुवात है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है? @RSSorg रेजीम चेंज होगा! जय हिंद! https://t.co/1Cotkxzbhq— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026
വിഷയം രാജ്യത്തുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും റാവുത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു. എക്സിലുടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. മോദി സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് റാവുത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്സ്റ്റീൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പുരിയുടെ മുൻ വിശദീകരണങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. പുരിയും എപ്സ്റ്റീനും ഒരുമിച്ചുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവയിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഗ്ലാസുകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസ് ബിവിയും വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തി. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മുംബൈയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പുരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ രേഖകളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന സംശയവും ശ്രീനിവാസ് ഉന്നയിച്ചു. വ്യാപാരക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുമോയെന്ന പരിഹാസരൂപത്തിലുള്ള പരാമർശവും അദ്ദേഹം നടത്തി.
गोदी मीडिया के लंपटों, तुम्हे सांप क्यों सूंघ गया है? विदेशी मीडिया अब तक तांड़व कर देती... ये तुम्हारे ताऊ लगते है क्या...? या फिर अब्बा का कोई वीडियो आने का डर है?? https://t.co/XrHxvvTGZq— Srinivas BV (@srinivasiyc) October 21, 2026
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ മഹുവ മൊയ്ത്രയും പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മുറിയും മേശവിരിയും തിരിച്ചറിയാനാകുമോയെന്നും എപ്സ്റ്റീനുമായി നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എപ്സ്റ്റീനുമായി സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന പുരിയുടെ മുൻ നിലപാടിനെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന വിമർശനവും മൊയ്ത്ര ഉന്നയിച്ചു. പുരിയും എപ്സ്റ്റീനും ഒരുമിച്ചുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, എപ്സ്റ്റീനുമായി വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന പുരിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനയെ അഭിജീത് ദിപ്കെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.
Hello @HardeepSPuri - recognise the room? Did your “Digital India” meetings with Epstein (who you claimed you never met one on one) take place in this boudoir? Have some shame & stop attending Cabinet meetings now at least. https://t.co/MzfjYzeeeD— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 21, 2026
Didn’t Puri claim that he never had a personal meeting with Epstein?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
അതേസമയം, ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഹർദീപ് സിങ് പുരി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമായിരുന്നു പുരിയുടെ നിലപാട്. എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള തൻ്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച പുരി, ഒൻപത് വർഷത്തിനിടെ നാലു തവണ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2009-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയതുമുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വിലയിരുത്താനുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് എപ്സ്റ്റീനുമായി പരിചയമുണ്ടായതെന്നും പുരി പറഞ്ഞിരുന്നു.
എപ്സ്റ്റീനെതിരായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായോ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ചൂഷണം ചെയ്തതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായോ തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പുരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ താൻ പങ്കാളിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹവുമായി സ്വതന്ത്രമായ സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
Also Read: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവച്ചു, പിഴയും; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് എഎപി