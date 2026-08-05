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അയോധ്യ, നീറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ പുകയുന്നു; പാര്‍ലമെന്‍റ് വളപ്പില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

പാര്‍ലമെന്‍റ് വളപ്പിലാണ് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധം.

PROTEST IN PARLIAMENT AYODHYA NEET EXAM Opposition march to Parliament
Opposition leaders protest. (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 11:06 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍. അയോധ്യ തട്ടിപ്പ്, നീറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് വളപ്പില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശനമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുവ പൗരന്മാർക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്‍റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പദവിയിലിരിക്കുന്നവര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും "ആരുടെയെങ്കിലും രാജകീയ കോടതിയല്ലെന്നും" അവര്‍ പറഞ്ഞു. ലാത്തി ചാർജുകളും പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് അറിയണം.

അധികാര കസേരയിലിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജനങ്ങളോട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്, സ്വേച്ഛാധിപത്യമല്ല. ഇത് ആരുടെയും രാജകീയ കോടതിയല്ല. അതിനാൽ, അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കല്‍, കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗം, ലാത്തി ചാർജ് എന്നിങ്ങനെ നടത്താന്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്‍റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം.

വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിയാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയവര്‍ക്കതിരെ ബലപ്രയോഗം നടത്തി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ മര്‍ദനവും പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗവുമുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും വിശദീകരിക്കണമെന്നും ഖാര്‍ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

PROTEST IN PARLIAMENT
AYODHYA
NEET EXAM
OPPOSITION MARCH TO PARLIAMENT
PROTEST IN PARLIAMENT

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