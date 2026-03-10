ETV Bharat / bharat

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ നീക്കം.

അവിശ്വാസ പ്രമേയം സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് Gyanesh Kumar
File image of Gyanesh Kumar (X/@SpokespersonECI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 10, 2026 at 9:01 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പദവിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം. വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്‌കരണങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള നീണ്ട ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാറിനെതിരെയും അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലഎ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. തൃണമൂല്‍ അടക്കമുള്ള മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. “ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക തീവ്രമായ പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുമാറിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ പാർട്ടികളും തയ്യാറാണ്” പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിഹാറിൽ ആരംഭിച്ച് അടുത്തിടെ കൂടുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത എസ്‌ഐആറിനെച്ചൊല്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറും പ്രതിപക്ഷവും പലതവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ "വോട്ട് കള്ളന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനാധിപത്യം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും സംശയാസ്‌പദമായ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക നിർത്തലാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാറനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ട് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഇടയൊരുക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ വ്യക്തതയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ മുന്നില്‍ വന്നെങ്കിലും ആരോപണങ്ങള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി പക്ഷപാതപരമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ രീതികളെക്കുറിച്ച് വാദം കേട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി എസ്‌ഐആറിനെ തടഞ്ഞില്ല.

പിന്തുണച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും

കഴിഞ്ഞ മാസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ്‌ഐആറിനെതിരെ സജീവമായി വാദിച്ച ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. “ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമേയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകണം. എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.ആളുകളെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സംഭവിക്കില്ല” മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്‌പീക്കറെ പുറത്താക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം അകലം പാലിച്ചിരുന്ന ടിഎംസി, പിന്നീട് കുമാറിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ പിന്തുണ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

അവിശ്വാസ പ്രമേയം 2023 ലെ നിയമം അനുസരിച്ച്

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ഇംപീച്ച്‌മെൻ്റിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സിഇസിയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സിഇസിയുടെയും ഇസികളുടെയും നിയമനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച 2023 ലെ നിയമം അനുസരിച്ചാണിത്. നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ലോക്‌സഭയിൽ കുറഞ്ഞത് 100 എംപിമാരുടെയും രാജ്യസഭയിൽ കുറഞ്ഞത് 50 എംപിമാരുടെയും ഒപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഏത് സഭയിലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

