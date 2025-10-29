ETV Bharat / bharat

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനിടെ 'ബന്ദിയാക്കിയ' ശിവാംഗി; റാഫേലില്‍ രാഷ്‌ട്രപതിക്കൊപ്പം പറന്നു, പാക്‌ നുണപ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

പൈലറ്റ് ശിവാംഗി സിങ്ങിനൊപ്പം രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. പാകിസ്ഥാന്‍റെ വ്യാജ പ്രചരണത്തിനുള്ള മറുപടി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തില്‍ പറന്നത്.

PRESIDENT DROUPADI MURMU RAFALE FIGHTER AIRCRAFT INDIAN AIR FORCE PILOT SHIVANGI SINGH
Ptresident Droupadi Murmu with pilot Shivangi Singh (@ X President of India)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 9:04 PM IST

അംബാല: റാഫേല്‍ ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റില്‍ പറന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ രാഷ്‌ട്രപതിയെടുത്ത ഫോട്ടോകളില്‍ ഒരു വനിതയുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തില്‍ യുദ്ധവിമാനം പറത്തിയ ശിവാംഗി സിങ്. രാഷ്‌ട്രപതിക്കൊപ്പം നിന്നുള്ള ശിവാംഗി സിങ്ങിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത് പാകിസ്ഥാന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.

പാകിസ്ഥാന്‍റെ നുണപ്രചരണങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ജലരേഖയായത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ ലീഡറായ ശിവാംഗി സിങ്ങിനെ ബന്ദിയാക്കിയെന്നായിരുന്നു പാക്‌ പ്രചാരണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ വീഡിയോയും പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.

PRESIDENT DROUPADI MURMU RAFALE FIGHTER AIRCRAFT INDIAN AIR FORCE PILOT SHIVANGI SINGH
President Droupadi Murmu before taking a sortie in Rafale fighter jet, at Air Force Station in Haryana's Ambala (@ X President of India)

ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്നാണ് രാഷ്‌ട്രപതി വിമാനത്തിൽ പറന്നത്. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ നശിപ്പിക്കാനായി റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു.

റാഫേൽ വിമാനത്തിൽ പറന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തില്‍ പറന്നത്. രാവിലെ 11:10ന് പറന്നുയർന്ന് 11:50ന് ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. വിമാനം പറത്തിയത് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്‌റ്റൻ അമിത് ഗെഹാനിയാണ്. എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ് റാഫേലിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ അവരെ അനുഗമിച്ചു.

രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ പറന്ന ആദ്യ രാഷ്‌ട്രപതി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളില്‍ പറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു. 2023 ഏപ്രിൽ 7ന് അസമിലെ തേസ്‌പൂർ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ നിന്ന് സുഖോയ് 30 എംകെഐ എന്ന വിമാനത്തിലാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ആദ്യമായി പറന്നത്.

11:08ന് പറന്ന് 11:38ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ദ്രൗപതി മുർമുവിന് മുമ്പ് രാഷ്‌ട്രപതിമാരായ എപിജെ അബ്‌ദുൾ കലാമും പ്രതിഭാ സിങ് പാട്ടീലും സുഖോയിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്നു.

PRESIDENT DROUPADI MURMU RAFALE FIGHTER AIRCRAFT INDIAN AIR FORCE PILOT SHIVANGI SINGH
President Droupadi Murmu before taking a sortie in Rafale fighter jet, at Air Force Station in Haryana's Ambala (@ X President of India)

ശിവാംഗി സിങ്ങിനൊപ്പം ഫോട്ടോ:

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ശിവാംഗി സിങ്ങിൻ്റെ യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ച് പിടിച്ചെടുത്തതായി പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവാംഗി സിങ്ങിനൊപ്പം രാഷ്‌ട്രപതി ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്‌ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

ആരണ് ശിവാംഗി സിങ്ങ്

ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽ നിന്നുള്ള ശിവാംഗി ഇന്ത്യയിലെ ഏക വിതാ റാഫേൽ പൈറ്റാണ്. 'മിഗ് 21' പറത്തിയാണ് ശിവാംഗി തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. അംബാലയിലെ 'ഗോൾകൻ ആരോസ്' സ്‌ക്വാഡ്രണിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ശിവാംഗി. ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസ്‌ട്രക്‌ടർ ബഹുമതി നൽകി ശിവാംഗിയെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

PRESIDENT DROUPADI MURMU RAFALE FIGHTER AIRCRAFT INDIAN AIR FORCE PILOT SHIVANGI SINGH
President Droupadi Murmu before taking a sortie in Rafale fighter jet, at Air Force Station in Haryana's Ambala (@ X President of India)

ഇന്ന് രാവിലെ 9.15 ഓടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ആയിരുന്നു മുർമു അംബാലയിലെത്തിയത്. വ്യോമസേനാ സ്‌റ്റേഷനിൽ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ് രാഷ്‌ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി.

രാഷ്ട്രപതി സൈനികരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും വ്യോമസേനാ സ്‌റ്റേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മുർമുവിൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ വ്യോമസേന സ്‌റ്റേഷന് ചുറ്റും കർശന സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഡ്രോൺ പറത്തലും നിരോധിച്ചിരുന്നു.

PRESIDENT DROUPADI MURMU
RAFALE FIGHTER AIRCRAFT
INDIAN AIR FORCE
PILOT SHIVANGI SINGH
DROUPADI MURMU RAFALE FIGHTER JET

