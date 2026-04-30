നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് രാജ്യം സജ്ജമായിരുന്നു, 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ഇന്ത്യ സ്വമേധയാ നിർത്തിവച്ചതെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ്

പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പിഴുതെറിയണമെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്.

Union Defence Minister Rajnath Singh (File/ IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 5:35 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പഹർഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ഇന്ത്യ സ്വമേധയാ നിർത്തിവച്ചതാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ദീർഘകാല സംഘർഷത്തിന് രാജ്യം തയ്യാറാണെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സൈനിക ശേഷിയുടെ കുറവുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നിർത്തി വച്ചത്.

പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പിഴുതെറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ മാത്രമേ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളൂ. ഒരു നീണ്ട സംഘർഷം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും സജ്ജമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ "സീറോ ടോളറൻസ്" നയവും രാജ്‌നാഥ് സിങ് അടിവരയിട്ടു.

26 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനെ അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ തന്ത്രത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി എടുത്തുപറഞ്ഞു. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ സംയുക്ത നീക്കത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ പഴയ ചിന്താഗതി പിന്തുടരുന്ന രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവയെ പൂർണമായും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യും.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മെയ് ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടപ്പിലാക്കി. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സൈനിക നടപടി. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതും എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തതുമായ നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരാഴ്ചയോളം പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും നടത്തി. സ്കൂളുകൾക്കും മതപരമായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയായിരുന്നു പാക് ആക്രമണം. തുടർന്ന് ലാഹോറിലെ പ്രധാന റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗുജ്റൻവാലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി.

കനത്ത നാശനഷ്‌ടം നേരിട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 2025 മെയ് 10ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തി. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷവും രാജ്യത്തെ സിവിലിയൻ, സൈനിക മേഖലകളിലേക്ക് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും ചെറിയ ഡ്രോണുകളും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചു.

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം വിയറ്റ്‌നാം പ്രസിഡൻ്റ് തോ ലാം ഇന്ത്യയിൽ

