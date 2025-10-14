'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് കനത്തതായിരിക്കും'; പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സൈനിക മേധാവി
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമതാവളങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ.
Published : October 14, 2025 at 8:47 PM IST
ശ്രീനഗർ: പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരാക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ 2.0 നടത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചീഫ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കത്യാർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യോമതാവളങ്ങളുടേയും സൈനിക പോസ്റ്റുകളുടേയും എണ്ണത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ആക്രമണത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ തന്നെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വ്യോമതാവളങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും നശിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ നമ്മൾ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും അത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കടുത്തതായിരിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ 2.0 കൂടുതൽ മാരകമായിരിക്കും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ തിരിച്ചടിച്ചത്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടത്തിയത്.
പഹൽഗാമിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാന് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 1965 ലെ ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ 60ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ മുൻ സൈനികരുടെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭരണകൂടത്തിൻ്റേയും മുൻ സൈനികരുടേയും നാട്ടുകാരുടേയും പിന്തുണ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിജയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാവി ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
"പാകിസ്ഥാൻ വിണ്ടും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവർ എപ്പോഴും പഹൽഗാം പോലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ നോക്കും. നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏത് ദുഷ്ട പദ്ധതികളെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നകുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"1965ലെ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടി, ആ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ജമ്മുകാശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പാകിസ്ഥാൻ പരിശീലനം നൽകിയ ഏകദേശം 10,000 റസാക്കർമാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി. എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീർ ജനതയുടെ ദേശസ്നേഹം അളക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവരെ തുരത്തി" ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞു.
