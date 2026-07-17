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ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബില്ല്: കേന്ദ്രം പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തണമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ

വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, എഥനോൾ അഴിമതി, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം.

KC VENUGOPAL ONE NATION ONE ELECTION BILL PARLIAMENT CONGRESS
KC Venugopal - File (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 12:18 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ONOE) ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ് കേന്ദ്രം പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാൽ. പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണയില്ലാതെ നിയമനിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

"പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? അവർ അത് പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. അവർ എന്താണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടാകട്ടെ, അപ്പോൾ തീരുമാനം പറയാം" എന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

2024ലെ ഭരണഘടന (നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ഭേദഗതി) ബില്ലും 2024 ലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബില്ലും പരിശോധിക്കുന്ന സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി (ജെപിസി) കൂടുതൽ പരിഗണനയ്ക്കായി ബില്ല് പാർലമെൻ്റിൽ സമർപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ലോക്‌സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന "ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്‌ട പരിഷ്‌കാരവുമായി ഭരണഘടന (നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2024 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം ഒരേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള വിശാലമായ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2024.

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2024 ഡിസംബർ 17-ന് ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ജെപിസിക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്‌ത ഈ ബില്ലുകൾ, രാജ്യത്തുടനീളം ഒരേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്. അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, എഥനോൾ അഴിമതി, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസമായ ജൂലൈ 20-ന് രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്‌സഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ യോഗം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കും. മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലൈ 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്.

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KC VENUGOPAL
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