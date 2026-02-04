"ഞങ്ങൾക്ക് കൊറിയ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു", രാജ്യത്തെ നടുക്കി മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ ആത്മഹത്യ
എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല...
Published : February 4, 2026 at 2:34 PM IST
ലക്നൗ: രാജ്യത്തെ നടുക്കി ഓണ്ലൈൻ ഗെയിമിന് അടിമയായ മൂന്ന് സഹോദരിമാര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദില് 12 നും 16 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് സഹോദരിമാരെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു ഇവരെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
പെൺകുട്ടികൾ വീടിൻ്റെ ഒൻപതാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് ചാടുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മൂവരും മരിച്ചുവെന്ന് ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അതുൽ കുമാർ സിംങ് പറഞ്ഞു. എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രാഥമിക സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് മൾട്ടി പ്ലയർ കൊറിയൻ ഗെയിമിനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ പൊലീസ് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
" പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കൊറിയൻ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നാണ് നിലവിലെ സൂചന. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം വ്യക്തമാകും. നിലവിൽ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്", എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
"മക്കൾ മൂന്ന് പേരും നേരത്തെ കൊറിയൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുകയും ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടകരമായ തരത്തിൽ അവർ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല", എന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവ് ചേതൻ കുമാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മൂന്ന് പേരും കൊറിയൻ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നതായി ഒരു പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ പല ടാസ്കുകളും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഇത്തരത്തിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാകാം ഈ സംഭവം. അങ്ങനെയാണ് അവർ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയതെന്ന് പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.
കൊറിയൻ സംസ്കാരം പെൺകുട്ടികളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് കൊറിയൻ ഗെയിമിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. "ഞങ്ങൾക്ക് കൊറിയ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കൊറിയയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്," എന്ന് അവരുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചതായി അവരുടെ പിതാവ് ഓർമ്മിച്ചു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് 'ദിശ' ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)
