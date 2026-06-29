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സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാകുന്നവര്‍ക്ക് 25000 വരെ നഷ്‌ടപരിഹാരം, പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ പുത്തന്‍ നിയമം നിലവില്‍ വരും, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

അന്‍പതിനായിരം രൂപയുടെ വരെ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാകുന്നവര്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭ്യമാകും. ജീവിതത്തില്‍ ഒരൊറ്റതവണ മാത്രമാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടുക. കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരമുണ്ടാകില്ല.

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Online Banking Fraud RBI New Guidelines Compensation (ETV Bahrat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 8:21 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ദിനേനയെന്നോണം വര്‍ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടാമത്തേതാണ് നമ്മുടേത്.

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സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പണം നഷ്‌ടമായാല്‍ എങ്ങനെയാണ് ഈ നഷ്‌ടം നികത്തപ്പെടുക? നമുക്ക് എത്രപണം തിരികെ കിട്ടും? ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ചില മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ ഈ നഷ്‌ടപരിഹാര പദ്ധതിയിലൂടെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്‍പതിനായിരം രൂപ നഷ്‌ടമായാല്‍ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി കിട്ടും. എന്നാല്‍ ഇതിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

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ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായവരെ സഹായിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ചില പുത്തന്‍ നിയമങ്ങളുടെ കരട് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ ചട്ടങ്ങള്‍ ജൂലൈ ഒന്നുമുതല്‍ നിലവില്‍ വരുമന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ 2027 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ മാത്രമേ നടപ്പാകൂ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്ത് വിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നത്. സൈബര്‍ തട്ടിപ്പു കേസുകളില്‍ പരാതി നല്‍കിയാലും ഒരൊറ്റ കേസില്‍ പോലും ഇതുവരെ പരാതിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ പണം തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാങ്കുകള്‍ക്കാകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്‍കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ചില മുന്‍ കൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരാള്‍ക്ക് യുപിഐയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്‌ടമായാല്‍ അതാത് ബാങ്കുകള്‍ ഇവര്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്‌ടമായ ശേഷം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പണത്തിന് അനുസരിച്ചാകും നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക.ഇതിലെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഇത്തരത്തില്‍ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാകൂ എന്നതാണ്. ഇതേ ആള്‍ വീണ്ടും സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായാല്‍ അയാള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടില്ലെന്നര്‍ത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നോക്കാം. നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാല്‍ നാം എന്ത് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

നഷ്‌ടപരിഹാരം അന്‍പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് മാത്രം

ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പുകളില്‍ ഇതുവരെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ബാങ്കും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ ഇടപാടുകാരുടെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പണത്തിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായവര്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കാനാണ് ഇതിലൂടെ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരമാവധി അന്‍പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവര്‍ക്കാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കുക. ഈ തുകയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള തുകകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനിരയാകുന്നവര്‍ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല.

തട്ടിപ്പ് നടന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പരാതി നല്‍കണം

ആര്‍ബിഐയുടെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിരവധി ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്ന ഇരകള്‍ക്കാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടുക. പരമാവധി ലഭിക്കുന്ന നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുക 25000 രൂപയാണ്. ഇത് അന്‍പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള തട്ടിപ്പിന് കിട്ടുന്ന നഷ്‌ടപരിഹാരമാണ്. ഇതിന്‍റെ ആദ്യ നിബന്ധന തട്ടിപ്പ് യഥാര്‍ത്ഥമായിരിക്കണം എന്നതാണ്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പരാതി നല്‍കിയിരിക്കണമെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യ പോര്‍ട്ടലിലോദേശീയ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യ സഹായ നമ്പറായ 1930ലോ ആണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്. അതാത് ബാങ്കുകള്‍ക്കും പരാതി നല്‍കിയിരിക്കണം.

നഷ്‌ടപരിഹാരമായി എന്ത് കിട്ടും

ഇക്കാര്യം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കാം.ആര്‍ബിഐയും ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ നാല്‍പ്പതിായിരം രൂപ നഷ്‌ടമായാല്‍ പരാതി നല്‍കിയ ശേഷം പതിനയ്യായിരം തിരികെ പിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുവെന്നും കരുതുക. ഇത് നാല്‍പ്പതിനായിരത്തില്‍ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. അതായത് ഇയാള്‍ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആകെ നഷ്‌ടം 25000 രൂപ. ഈ 25000 രൂപയ്ക്കാകും നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടുക. നഷ്‌ടമായ തുകയുടെ 85ശതമാനം വരെ ഇരയ്ക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഈ കേസില്‍ 21250 രൂപ ഇരയ്ക്ക് കിട്ടും.

പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഏത് തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ പെടുന്നു

ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പ് എന്നതിന്‍റെ നിര്‍വചനം ആര്‍ബിഐ വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകള്‍ പോലും തട്ടിപ്പായി കണക്കാക്കും. ഇര ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പായി കണക്കാക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഇടപാടുകാരനെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് പണം അടപ്പിക്കുകയോ പിന്‍വലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ബാങ്ക് രേഖകള്‍ മോഷ്‌ടിക്കുന്നതും യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, മൊബൈല്‍ ബാങ്കിങ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഇടപാടുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടും.

ബാങ്കിന്‍റെ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്‌മ കൊണ്ടോ വീഴ്‌ചകള്‍ കൊണ്ടോ ഒരാള്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായാല്‍ ബാങ്കാകും ഇതിന് പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദി. ഇതിന്‍റെ ബാധ്യത ഇടപാടുകാരന് മേല്‍ വരില്ല. അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബാങ്കിനാകും പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ ഇടപാടുകാരന് യാതൊരു നഷ്‌ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ബാങ്കുകള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. മുഴുവന്‍ പണവും ബാങ്കുകള്‍ തിരികെ നല്‍കണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ ഇര യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ചാര്‍ജുകള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതുമില്ല. എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള നഷ്‌ടം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ബാങ്കാണ്.

ഉപഭോക്താവാണ് തട്ടിപ്പിന് കാരണമെങ്കില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഉപഭോക്താവ് തന്നെയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിന് കാരണക്കാരനെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ആര്‍ബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ ഒടിപികള്‍ പങ്ക് വയ്ക്കുക, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലിങ്കുകളോ ആപ്പുകളോ തുറക്കുകയോ ചെയ്യുക വഴി തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാലും അയാള്‍ നിയമപ്രകാരം നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹനാണ്. അന്‍പതിനായിരത്തില്‍ കവിയാത്ത നഷ്‌ടപരിഹാരം അയാള്‍ക്ക് കിട്ടും. അടിയന്തരമായി തന്നെ പരാതി ഇക്കാര്യത്തിലും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതല്‍ പണം നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടില്ല.

ആരാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടത്?

നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ചെറിയ തട്ടിപ്പുകളില്‍ അതായത് 29,412 രൂപയില്‍ കുറവുള്ളവയില്‍ 85 ശതമാനം നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുകയില്‍ 65ശതമാനം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നല്‍കും. പത്ത് ശതമാനം ഇരയുടെ അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്ക് നല്‍കണം. അവശേഷിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം ഗുണഭോക്താവായിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് നല്‍കേണ്ടത്. അതായത് തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം കിട്ടിയ ബാങ്ക്. പരാതി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 29412രൂപയ്ക്കും അന്‍പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ് തട്ടിപ്പെങ്കില്‍ 25000 രൂപ വരെ നഷ്‌ടപരിഹാരം കിട്ടും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ ആര്‍ബിഐ 19118 രൂപ നല്‍കും. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് 2941രൂപയും. ഗുണഭോക്തൃ ബാങ്കും ഇതേ തുക നല്‍കും. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ തുക 25000 ആകും.

പുത്തന്‍ നിയമം അനുസരിച്ച് അന്‍പതിനായിരം രൂപവരെയുള്ള തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തന്നെ നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കണം. ഇര ബാങ്കിന് പരാതി നല്‍കിയാലുടന്‍ തന്നെ ബാങ്ക് ഇയാളുടെ തുക തിരികെ നല്‍കണം.ബാങ്കുകള്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും നല്‍കിയ ശേഷം റിസര്‍വ്ബാങ്കിനോട് അവരുടെ പങ്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇരയുടെ വാദം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമാകണം. കേവലം നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബാങ്കിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുന്നില്ല.ബാങ്ക് അന്വേഷണം നടത്തുകയും മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഉപഭോക്താവിനെ ഇതിന്‍റെ ഫലം അറിയിക്കുകയും വേണം.

ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്കേസുകളില്‍ 7.1ശതമാനവും ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ട്രാന്‍സ് യൂണിയന്‍ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള ശരാശരിയായ 3.8ശതമാനത്തിന്‍റെ ഇരട്ടിയാണ്.അതായത് ലോകത്തെ മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാടുകളെന്നര്‍ത്ഥം. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതില്‍ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നമുക്കാണ്. ഹോങ്കോങിനാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ആര്‍ബിഐയുടെ ഈ പുത്തന്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഇരകളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ കുറച്ചെങ്കിലും സഹായകമാകുമെന്നര്‍ത്ഥം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണ്?

ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പായാലും ആദ്യം അതാത് ബാങ്കിനെ വിളിച്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യ, സൈബര്‍ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറായ 1930 ല്‍ വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. www.cybercrime.gov.in.ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായും പരാതി നല്‍കാം. ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ ഐഡി അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും നല്‍കണം. തൊട്ടടുത്തള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സൈബര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ നേരിട്ട് പോയും പരാതി നല്‍കാം. നേരത്തെ പരാതി നല്‍കിയാല്‍ പണം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ആദ്യ മുപ്പതോ അറുപതോ മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പരാതി കിട്ടിയാല്‍ പണം മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാന്‍ സൈബര്‍ പൊലീസിന് സാധിക്കും.

വാഗ്‌ദാനങ്ങളിലും ഭീഷണികളിലും പെടരുത്

ചില വിവരങ്ങള്‍ പങ്കു വച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാര്‍ സമ്മാനമായി കിട്ടും പോലുള്ള വ്യാജ വാഗ്‌ദാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങരുത്. എന്ത് വിവരങ്ങളും അവര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ അറസ്റ്റ് എന്നൊരു സംഗതിയില്ല. ഇത്തരം കോളുകളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലകപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളടക്കം. ആര്‍ബിഐയുടെയോ ബാങ്കുകളുടെയോ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളുടെയോ കൊറിയര്‍ കമ്പനികളുടെയോ പേരില്‍ വരുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ ഓഡിയോ കോളുകളില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. നിയമനടപടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാനാകും ഇത്തരക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുക. ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫോണ്‍കോളുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ഇമെയിലുകളോ വന്നാല്‍ അത് തീര്‍ച്ചയായും വ്യാജമായിരിക്കും.അവ വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് sachet@rbi.org.in.ല്‍ പരാതിപ്പെടാം. ആരോടും നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ്, പിന്‍, ഒടിപി, സിവിവി, യുപിഐ പിന്‍ തുടങ്ങിയവ വെളിപ്പെടുത്തരുത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നത് പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നാണെന്ന് ട്രാന്‍സ് യൂണിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. നൈജീരിയ മൂന്നാമതുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് നാലാം സ്ഥാനം. അതേസമയം ലക്‌സംബര്‍ഗിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡെന്‍മാര്‍ക്കാണ് രണ്ടാമത്. ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് മൂന്നാംസ്ഥാനത്താണ്. 2021ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 551 കോടി രൂപയുടെ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പാണ് അരങ്ങേറിയത്. 2022ല്‍ ഇത് 2290 കോടിയായി. 2025ല്‍ ഇത് 22495 കോടിയും.

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CYBER ​​FRAUD RBI GUIDELINES
VICTIM VS BANK RESPONSIBILITY
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